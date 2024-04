Mibaha ang grasya sa Davraa gold medalist

Sa post ni Villarino: "He runs with his 'FrankenSpikes' but he hauled five gold medals in the recently concluded Davraa Meet 2024, beating his PB (personal best) and Palarong Pambansa QS (qualifying standards) in 100m, 200m, 400m, 4x100 and 4x400 meter relay (events)."

Uban niini ang hulagway sa sapatos sa atleta nga di na halos mahitsura nga gamit niya sa nakalabay nga duha ka tuig.

Sa Facebook interview sa SunStar Davao, si Villarino mipasabot nga ang ilang division walay igong budget aron mapalit ang sapatos sa ilang track and field athletes diin sagad niini magkantidad og P6,000 ngadto 12,000 kada pares.

Si Davao del Norte Provincial sports coordinator Giovanni Gulanes miingon atol sa laing Facebook interview niadtong Abril 6 sa gabii, "Yes, we will find ways to help. Now ko lang din nalaman."

Dugang ni Villarino nga may buot mosponsor sa spike shoes sa atleta ug dugang pares sa rubber shoes.

"I'm managing this concern kasi it doesn't look good sa province nga naay champion runner nga pinasagdan. Well-supported jud biya amo mga atleta ever since. I could not also blame the coach for his apolitical post," ni Gulanes.

Sa Facebook post ni Villarino daghang potential donors ang mikontak kaniya diin mipasalig nga mohatag og bag-ong sapatos ngadto sa atleta nga gikan sa Sto. Tomas National High School (STNHS).

Apan ang 17-year-old nga si Datiles posible nga gamiton gihapon ang iyang daan nga sapatos sa pagsalmot sa 13th Asean School Games.

Mobiyahe siya sa Manila diin ang gasto giabaga sa sponsor, eskwelahan, ug personal.

"Luma pa yata kasi sanay siya doon. Ang bago kailangan pa kasi sanayin pa. Depende po sa kanya. Most likely, pero sa Palaro yung bago na."

Angkon sa coach nga dugay sab ang paghulma kang Datiles aron siya mahimong usa ka maayong atleta.

Sa kadaugan ni Datiles gibutyag sa coach nga ang NCAA ug UAAP teams mikontak kaniya aron mohatag og full scholarships sa Davraa athletics multiple gold medalist, apil sab ang University of the Philippines (UP), Adamson University, ug University of Perpetual Help. (MLSA)