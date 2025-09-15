MILF commanders nagkatapok pagseguro's tataw'ng direktiba

GIPANGUNAHAN ni Moro Islamic Liberation Front (MILF) Central Committee Chairman ug United Bangsamoro Justice Party (UBJP) President Al-Haj Murad Ebrahim ang tigum sa Inner Guard ug Guerilla Commanders nga gipangulohan ni Kumander Mohagher Iqbal Abas ug MILF AHJAG Anwar Alamada niadtong Dominggo, Septyembre 14, nga gipahigayon sa Camp Darapanan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte.
Ang katuyoan sa maong tigum mao ang pagmatuod sa pagkamaunongon sa mga kumander ug pagseguro sa klaro nga direktiba gikan sa pamunoan sa MILF.
Gipadayag ni Chairman Murad ang kasaysayan sa pakigbisog sa Bangsamoro, lakip ang mga masaker sa Kulong-kulong, Malisbong, ug Jabidah.
Matud niya nagpadayon ang pakigbisog alang sa kaugalingong paghukom nga karon gipauswag pinaagi sa politika, gikan sa armas hangtud sa eleksiyon.
Sa laing bahin, gipadayag sab ni Vice Chairman Iqbal ang mga sentimento nga nahimo sa MILF wala lang gihatag, apan gitrabaho sa tanan.
Nanawagan siya sa mga kumander nga depensahan ang mga nahimo ug magpabiling maunongon sa mando sa MILF Central Committee hangtud nga makab-ot ang tinuod nga kagawasan sa Bangsamoro. (Edgar E. Fuerzas)