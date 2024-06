MinDa Office gipostingan og sekyu; gate sa PRO-Davao gisira

TRENDING karon sa Facebook ang post sa usa ka bombero nga nurse sa Davao City diin gipakita niini ang mga screenshots sa mga naghitabo sa dakbayan sa Davao nga makapakugang sa katawhan.

Unang screenshot sa post ni Ry Llanes makita ang kontrobersiyal nga nahitabo sa Mindanao Development Authority (MinDa) Office sa post ni kanhi MinDa Secretary Mabel Sunga Acosta.

Gihulagway ni Acosta ang duha ka mga security guards nga anaa sa pultahan sa opisina sa maong buhatan, diin gipakahulogan ni Acosta nga kini mga protocol sa seguridad nga wala kaniadto.

Ang mga tawo kasagarang mosulod ug mogawas kuno sa iyang opisina. Kini usa ka opisina sa gobyerno. Ang katuyoan niini mao ang pagserbisyo sa katawhan. Dili kini personal nga kabtangan ug iya suma pa kini sa katawhan.

Dugang ni Acosta nga tanan kini suma pa nahitabo bisan kung nahibal-an nila nga adunay nagpadayon nga kaso ug gi-question niya nga kung moadto kuno siya sa iyang opisina karon, pasudlon ba kaha siya nila?

Sa laing bahin, usa sab ka screenshot ang makita nga sayo sa buntag kagahapon, Hunyo 10, 2024, sirado ang Police Regional Office (PRO) Davao sa Camp Quintin Merecido, Camp Catitipan, Buhangin, Davao City.

Daghan ang nagtuo nga nahurot ang mga pulis sa sulod kay gi-dispatch didto sa Kingdom of Jesus Christ (KOJC) compound sa Philippine-Japan Friendship Highway sa Davao City ug ubang KOJC locations sa Calinan, Davao City; Island Garden City of Samal; ug Sarangani Province sa pagsilbi sa warrant of arrest batok kang KOJC founder Pastor Apollo C. Quiboloy kinsa dunay kasong sexual abuse ug human trafficking.

Wa pay napagawas nga pahayag ang PRO-Davao nganong sirado ang ilang gate ug dili pasudlan kagahapon sa buntag.

Sa pagsuwat ning maong balita kagahapon sa hapon, naningkamot ang SuperBalita Davao nga makuha ang habig sa PRO-Davao labot sa hitabo. (Jeepy P. Compio)