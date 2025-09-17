Mindanao di mabalda’s ‘yellow alerts’

GIPASALIG sa Davao Light and Power Company (Davao Light) ngadto sa mga konsumante nga ang Mindanao magpabilin nga lig-on nga walay "yellow alert status" nga gideklara sa Septyembre 2025, di sama niadtong Agosto sa dihang dunay "grid alerts" ang giisyu sa pipila parte sa Visayas-Mindanao network.
Namulong sa Davao Peace and Security Press Corps briefing, Miyerkules, Septyembre 17, gikanayon ni Davao Light Reputation Head Fermin Edillon nga ang kawalay "yellow alert" nagpadayag sa kabastante sa reserved margin sa grid.
“As of karon, wala na mi naka-receive og Yellow Alert diri sa Mindanao,” padayag sa opisyal.
Ideklara ang yellow alert sa National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) kung ang reserba sa kuryente maus-os sa ilawom sa contingency requirement sa grid.
Bisan tuod kung nagtimaan kini og pagnipis sa margin tali sa suplay ug panginahanglan, wala pa kini magpasabot nga dunay mahitabo nga rotational brownouts.
Sukwahi sa red alert nagpasabot na kini og posibilidad og actual power interruptions.
Gitin-aw ni Edillon nga bisan tuod kung walay yellow alert karong Septyembre, ang panginahanglan sa elektrisidad gilauman nga mosaka sa mosunod nga nga “ber” months, ilabi na gikan sa Oktubre hangtud Nobyembre, kay mga patigayon, komersiyal nga establisemento, ug mga industriya mokaon og dugang kuryente atol sa "peak production" ug mga aktibidad nga dunay kalambigitan sa holiday.
Dugang pa niya nga sa maong "seasonal surges," gipahimug-atan ang kaimportante sa pagmentinar og igong reserba aron nga mapugngan ang potensiyal nga mga isyu sa suplay samtang magkakusog ang panginahanglan.
Ang NGCP nagkompirma nga walay "grid-wide yellow or red alerts" ang gipataas alang sa Mindanao niadtong Agosto, bisan tuod og dunay serye sa yellow alerts ang giisyu alang sa Visayas-Mindanao grid sa unang semana sa maong bulan tungod sa plant shutdowns ug ubos nga operating margins.
Bisan pa niining mga alerto, ang opisyal sa enerhiya nagkanayon nga ang Mindanao magpadayon nga makapahimulos sa komportable nga surplus.
Sayo niini, gikanayon sa Department of Energy-Mindanao (DOE-Mindanao) nga ang rehiyon nilaum nga luwas gikan sa mga dagkong pagkabalda sa tibuok 2025, di sama sa Luzon ug Visayas kon diin ang kondisyon sa suplay mas huyang. (David Ezra Francisquete)