Mobile libraries balik na's panerbisyo

NIBALIK na sa ilang pagpanerbisyo ang Davao City Library and Information Center’s (CLIC) Mobile Library Program pinaagi sa pagbisita sa mga tulunghaan aron nga mahimong tulay sa gintang sa mga oportunidad sa pagtuon ug aron pagsuporta sa "literacy."
Ang Davao City dunay tulo ka mga mobile libraries, kon diin ang usa gitumong alang sa daycare centers, ug laing usa gikopya aron nga mohatag og "Emergency Preparedness Lectures."
Kini nga mga mobile libraries kabahin sa outreach program sa CLIC's sa pagsuporta sa "literacy" sa mga tinun-an.
“We intend to develop love for books and readings, especially didto sa farflung barangays since we also want to bridge the gap between what we have here,” paambit ni Salome Enoc, CLIC’s officer-in-charge.
Dugang pa niya nga ang mobile library mibisita sa mga pampublikong tulunghaan sa tibuok tuig. Naglihok gikan sa mga adlaw nga Lunes hangtud Huwebes, kon diin ang mga adlaw ng Biyernes gireserba aron sa pag-atiman sa mga hangyo sa mga pribadong eskuwelahan ug routine maintenance.
Bag-ohay lang, gitaho sa Department of Education (DepEd)-Davao City Division ang 93.5 porsiyento nga basic literacy rate sa Davao City, nga mao ang resulta sa sustained commitment sa dakbayan "to inclusive and accessible education."
Si Reynante Solitario, DepEd Davao Schools Division superintendent, nagbutyag sa usa ka panaghinabi nga usa ka nag-unang mga hinungdan nga nitimon niining "level of literacy rate" sa dakbayan mao ang suporta gikan sa Mobile Library program sa CLIC's.
Ang Mobile Library Services naglakip sa "arts and crafts, book reading sessions, day care (blue bus), film showing, puppetry, and storytelling."
Niadtong Agosto 18, ang Mobile Library naa sa Generoso Elementary School; J.V. Ferriols Elementary School gahapon, Martes, Agosto 19; Columbos Elementary School sa Agosto 26; ug sa Agosto 28, ang Mobile Library naa sa Emilio J. Estipona National High School.
Ang CLIC usab dunay district libraries nga nahimutang sa Calinan, Baguio, Buda, Toril, ug Tugbok. Ang center nagtinguha sa pag-establisar og laing district library sa Toril.
Giawhag ang Dabawenyos nga mobisita sa mga district libraries ug pahimuslan ang ilang mga serbisyo. (CIO-Davao)