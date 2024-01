CSWDO mobutang og help desk sa mga barangay alang sa kabanay sa mga OFWs

GILANTAW karon sa City Social Welfare and Development Office (CSWDO) Overseas Filipino Workers Families' Welfare and Crisis Center ang pagtukod og OFW o Migrants Help Desk sa mga barangay.

Kini ang gibutyag ni CSWDO Social Welfare Assistant Rosevic Joey Jayme diin sa ilang konsultahon ang mga barangay kapitan aron makahimo og mga estratehiya alang kanila sa pagtuman sa maong tahas, ug uban usab sa tabang sa mga boluntaryo.

Matud pa ni Jayme nga ang mga help desks makatabang dili lang sa mga OFW kon dili lakip na sa ilang mga pamilya.

Pinaagi sa 2023 Children's Congress, na-validate sa buhatan ang mga isyu nga giatubang sa mga anak sa OFWs samtang wala ang ilang mga ginikanan.

"Problems faced by children of OFWs include lack of parental guidance, lack of or problematic living situation with their guardians, and delayed remittances," ingon ni Jayme.

Gidugang sa opisyal nga ang mga help desk nagtumong sa pagtubag sa mga kabalaka sa mga bata ug paghatag og lig-on nga komunikasyon ug referral nga mga agianan nga nagsumpay sa mga OFW sa ilang mga pamilya ug vice versa.

Siya midugang nga alang sa 2022-2023, ang sentro nakahimo sa pagdumala sa mga kaso sa suporta sa bata, nga gi-refer alang sa legal nga tabang pinaagi sa Integrated Gender and Development Division.

Nangayo usab sila og tabang sa mga ahensya nga kauban aron makontak ang mga miyembro sa pamilya.

Matud ni Jayme nga ilang target sa 2024 mao ang pagpalig-on sa kahibalo sa grassroots level sa adbokasiya ug mga programa alang sa mga OFW ug ilang mga pamilya. (Uban sa taho sa City Information Office)