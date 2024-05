Mosupak sa balaod sa CCTV silotan

GIBUTYAG sa usa ka konsehal sa Siyudad sa Davao nga tinguha nilang mopasaka og kaso batok sa malapason sa giamendahan nga Closed-Circuit Television (CCTV) Ordinance.

Kini maoy gikanayon ni Konsehala Luna Acosta sa unang distrito sa committee on peace and public safety ug tigpasiugda sa ordinansa atol sa ISpeak media forum, Huwebes sa buntag, Mayo 9, 2024, sa City Mayor's Office.

Dugang niya nga nangandam na sila sa mga butang nga gikinahanglan alang sa ordinansa. Kini sab ang aksiyon sa lokal nga kagamhanan sa Davao aron nga ipakita sa Dabawenyos ug kadtong nalakip ubos sa maong ordinansa kung unsa ka seryuso ang local government unit (LGU) sa pagpa-implementar niining ordinansa.

“In fact this is one of the priority legislation of our Mayor Sebastian “Baste” Duterte sabi niya talaga we really need to update the CCTV system of Davao City,” tataw niya.

Matud niya nga nakasabot sila nga dunay mga establisemento nga wala pa gyud makabag-o sa ilang sistema, apan giawhag nila sila nga motuman niini aron nga di masilotan. Ang LGU sa Davao mohimo sa ilang bahin sa pagbag-o sa ilang sistema sa CCTV sa dakbayan.

Dugang niya nga maghuwat siya alang sa opisyal nga pagduso sa kaso alang sa giilang nilapas sa ordinansa. Sa dihang gipangutana kung duna ba'y nakalapas, si Acosta nagsulti nga dunay usa, apan nibalibad nga ibulgar ang pangalan sa establisemento.

Ang giamendahan nga CCTV Ordinance of Davao City giaprobahan sa ikatulo ug katapusang pagbasa Martes niadtong Nobyembre 21, 2023.

Kahinumdoman nga mag-uyab nakaplagang patay sa ilang giabangan nga yunit ug ang CCTVs sa maong lugar maoy makapadali sa imbestigasyon sa kaso. (Rojean Grace Patumbon)