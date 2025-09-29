Motorista gipaamping

HUGOT nga nagpahimangno karon ang kapulisan sa tanang motorista nga mag-amping sa pagmaneho ilabi na sa dagkong kalsada human sa nahitabong aksidente nga niresulta sa kamatayon sa usa ka habal-habal driver ug pagkaangol sa iyang pasahero, pasado alas 11 sa buntag, Septyembre 27, 2025, sa Km. 8, Tibungco, Daang Maharlika Highway, dakbayan sa Davao.
Ang biktima mao si Ivan (bansagon gitago), 33-anyos, taga Purok 3, Tibungco, drayber sa usa ka Mitsukoshi motorcycle, samtang ang iyang angkas mao si alyas Angel, 24-anyos, taga Tibungco.
Nalambigit sa aksidente ang prime mover truck nga gimaneho ni Jessie (apelyido gitago), 37-anyos, taga Km. 11, Sasa ning dakbayan.
Base sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, nagsubay sa dalan ang duha ka behikulo, diin anaa sa outer lane ang motor ug sa inner lane ang trak.
Pag-abot sa maong dapit, giingong nabanggaan sa trak ang likod nga bahin sa motor ug gilatayan kini, hinungdan sa pagkamatay sa drayber.
Gibutyag sa mga miresponding paramedics sa TRAPMOC sa Brgy. Ilang Rescuer nga wala na’y kinabuhi ang habal-habal driver dihang ilang gi-check sa lugar.
Samtang ang pasahero gidala paingon sa Southern Philippines Medical Center (SPMC) aron matambalan ang mga bun-og ug samad. Ang drayber sa trak, kasamtangang anaa sa kustodiya sa kapulisan. (Jeepy P. Compio)