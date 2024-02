Mt. Diwata peligro na sa landslide

GIMANDOAN na sa Mines and Geosciences Bureau-Davao Region (MGB-Davao) ang mga molupyo sa kritikal nga mga purok sa Barangay Mt. Diwata, Monkayo, Davao de Oro nga mobalhin na sa madaling panahon human masayri nga ang kadaghanan kanila peligro na sa pagdahili ug ang mga napundo nga nangaanod nga mga yuta.

Nihimo na og daghang mga landslide hazard assessments ang MGB-Geohazards Mapping and Assessment Team (GMAT) sa Mt. Diwalwal, kon diin ilang nasayran nga kadaghanan sa mga purok giklasipikar na isip "very high landslide susceptibility" ug "debris flow accumulation zone."

"Immediate relocation of settlements in puroks within critical areas in the barangay should be programmed by the barangay, municipal, and provincial LGU [local government unit] as soon as possible," butyag sa MGB-Davao sa ilang landslide threat advisory nga gipagawas niadtong Huwebes, Pebrero 22.

Mga puroks 14, 15, 16, ug 17 gideklara nga "very highly susceptible" samtang Purok 22 naa sa "debris flow accumulation zone," ug pahayag sa MGB nga halapad nga pagdahili sa yuta nalatid na sukad pa 2018 ug gitaho nga padayon ang naga-uswag.

"The landslide threat in Barangay Mt. Diwata is still accounted as very high in landslide susceptibility occurrence," dugang sa abiso.

"Hence, to ensure long-term solution to the geohazard threat, immediate relocation of the communities exposed to the hazard should be done as stated on previous 2018 and 2022 assessments by this Office [MGB-Davao]," dugang pa niini.

Giawhag sab sa ahensiya ang pagdeklara og "no habitation zones" sa mga lugar nga peligro na sa landslide ug baha ug sa mga lugar nga gideklara isip "debris accumulation zones".

Dugang pa sa MGB-Davao nga kinahanglan sab ang dinaliang pagmuntar og proteksiyon ug pagkontrol sa erosyon naglakip sa ripraps, nets ug uban pa aron nga mapugngan ang nakaung-ong nga paglihok sa yuta ug mapugngan ang dugang danyos.

"As previously recommended by MGB, this should be discontinued immediately as they pose an immediate threat to structures and lives immediately downstream where they are conducted," taho sa MGB-Davao.

Sa maong adlaw, dunay nahitabong landslide sa Road 2000 sa Barangay Mt. Diwata, kon diin tanang matang sa sakyanan wala tugti nga makaagi.

Naagian lang ang dalan niadtong Biyernes, Pebrero 23, human ang road-clearing operation nga gihimo sa Municipal Engineering Office.