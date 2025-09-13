Muarip naghulagway sa illegal nga druga nga hilo

USA na sab ka dakong kalampusan sa Davao City Police Office (DCPO) ilawom sa liderato ni Police Colonel Mannan C. Muarip, acting city director, atol sa ilang padayon nga kampanya batok sa illegal nga druga.
Sa gipahigayon nga Simultaneous Checkpoint Operation niadtong Septyembre 9, 2025 alas 11:05 sa buntag didto sa Purok 26, Upper Malagamot, Barangay Panacan, kung diin nasikop sa mga sakop sa Sasa Police Station 4 ang usa ka drug personality.
Ang maong operasyon gipangulohan ni Police Major Noe L. Macolbacol, acting station commander.
Matud sa kapulisan nga human masikop ang suspek, ang iyang uyab ni-turnover usab og P12 milyon nga balor sa gidudahang marijuana leaves ug disposable vapes nga adunay marijuana juice.
Kini nga kalampusan maoy ebidensiya sa epektibong pagpang-inspeksiyon sa kapulisan ubos sa ilang Davao brand of policing — Discipline, Action, Virtue, Accountability, ug Order — nga gisagop ni Muarip aron mapadayon ang kalinaw ug kaluwasan sa siyudad.
Sa iyang mensahe, gibutyag ni Muarip nga ang ilegal nga druga usa ka hilo nga gakatakod sa kaugmaon sa mga kabatan-onan.
Dugang pa sa opisyal nga kini ang nagguba og pamilya, nagpasiugda og krimen, ug nagpaluyloy sa pundasyon sa katilingban.
“Illegal drugs remain a poison that robs our people, especially the youth, of their future. It destroys families, fuels crimes, and weakens the foundation of our society,” subay sa pamahayag sa opisyal.
Gihangyo usab sa DCPO ang katawhan nga magpadayon sa ilang suporta ug kooperasyon aron sa mas episyente ug malungtaron nga pakigbatok sa ilegal nga druga.
“The DCPO continues to urge the public to remain vigilant and supportive of the fight against illegal drugs, proving once more that unity and cooperation are the strongest weapons against this menace,” panapos sa pamahayag sa opisyal sa kapulisan sa dakbayan sa Davao. (Jeepy P. Compio)