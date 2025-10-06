Multicab naay karga nga gasolina nisilaob

KIDAPAWAN CITY -- Nidilaab ang usa ka multicab nga dunay karga nga gasolina alas 3:10 sa hapon, Dominggo, Oktubre 5, 2025, sa Aleosan, probinsiya sa Cotabato.
Sa maong hitabo, nakabaton og paso sa kalawasan ang tag-iya sa sakyanan nga si Julie Alinsangao, 50-anyos, minyo, ug nagpuyo sa Sitio Bubogan, Barangay San Mateo, Aleosan.
Sumala ni Cotabato Police Provincial Office (CPPO) director, Police Colonel Gilberto Tuzon Jr., nga sa wala pa nahiabot si Alinsangan sa lugar ug padulong pa mohunong daplin sa kalsada gikan namalit og gasolina sa takal-takal nga negusyo, kalit lang nisilaob ang dakong kalayo nga nagsugod sa likod nga bahin sa sakyanan hinungdan nga dali kining nanaug.
Niresponde sab dayon ang mga sakop sa Bureau of Fire Protection (BFP-Aleosan) apan ugdaw na ang multicab sa paghiabot sa lugar.
Gidala sab dayon sa iyang pamilya si Alinsangao sa Aleosan District Hospital gumikan sa mga paso sa iyang kalawasan.
Nagpasidaan ang BFP-Aleosan sa mga namaligya og takal-takal nga gasolina nga hugot kining gidili kay peligro kaayo kini sama sa nahitabo. (Edgar E. Fuerzas)