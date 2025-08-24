Multisectoral forum gipatawag aron hisgutan pag-usab sa JJWC

NAGPATAWAG si Davao del Norte First District Representative De Carlo “Oyo” Uy sayo ning semanaha og multisectoral forum sa Tagum City aron nga hisgutan ang pag-amendar sa Juvenile Justice and Welfare Act (Republic Act 10630) human sa pagpatay sa 19-anyos nga tinun-an sa University of the Philippines nga si Sophia Marie Coquilla.
Si Coquilla nakaplagang patay sulod sa iyang balay sa Purok 3-A, Barangay La Filipina, Tagum City niadtong Hulyo 9, 2025, nga dunay 38 ka samad dinunggaban. Mga awtoridad nagkanayon nga daghang mga mahalong butang, apail ang iyang laptop, iPad, iPhone, ug mga relo, ang nakawat, nga nagtumbok nga pagpanulis ang motibo sa pagpatay kaniya. Upat ka mga suspek ang naaresto, apil ang duha ka lalaki nga menor de edad nga nasakpan sa boarding house kon diin mga kutsilyo ug kinawat nga mga butang ang nakit-an, usa ka 15-anyos ug laing 17-anyos, ug 19-anyos nga lalaki gikan sa Davao Oriental, nadakpan sa Davao City nga dunay rebolber.
Mga awtoridad nagkanayon nga ang 14-anyos nga suspek di mag-atubang og mga kaso ubos sa kasamtangang balaod, samtang ang duha ka lain pang mas maguwang nga menor mag-atubang og kasong robbery with homicide ug gitakda nga ibalhin ngadto sa rehabilitation center.
Mga representante gikan sa Department of Social Welfare and Development–Juvenile Justice and Welfare Council (DSWD-JJWC), Department of Justice, Department of Education, Department of Health, Department of the Interior and Local Government, Department of Budget and Management, Philippine National Police, ug local government units nitambong sa tigum, nag-ila sa kakuwangan sa implementasyon sama sa youth rehabilitation nga pasilidad, kakuwang sa pundo, ug kahuyang sa interagency coordination.
Gikanayon ni Uy nga ang mga rekomendasyon gikan sa tigum mogiya sa balaudnon nga iyang giplano nga iduso aron pagpalig-on sa juvenile justice system, nagpahimug-at sa panginahanglan sa balanse nga justice for victims uban ang mga katungod sa mga menor. Mga opisyales nagbisita sab sa rehabilitation facilities sa Davao del Norte aron pag-ebalwar sa ilang mga kondisyon.
Ang tigum nahitabo taliwala sa bag-ong debati sa juvenile criminal liability. Niduso si Senador Robinhood Padilla og Senate Bill No. 372 nga nagtinguha sa pagpaubos sa minimum age sa criminal responsibility ngadto sa 10 anyos alang sa mga menor de edad nga nalambigit sa mga "heinous crimes", apil ang pagpatay, lugos, pagpangdagit uban ang homicide o lugos, ug mga seryusong salaod sa druga.
Gitumbok ni Padilla ang makakugang nga mga kaso sa nalambigit nga mga menor, samtang ang mga senador nga sila Francis “Kiko” Pangilinan ug Sherwin Gatchalian nagpasidaan nga ang pagpaubos sa edad di makasulbad sa sistematiko nga mga problema, nag-adbokasiya hinuon og mas lig-ong pagpatuman sa mga napasar nga balaod. Ang mga senador nga sila Raffy ug Erwin Tulfo nagpadayag og suporta sa sugyot, nagtumbok sa mga pamilya sa biktima nga nahigawad ug kakuwang sa igong pasilidad sa rehabilitasyon.
Ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 (RA 9344), nag-amendar sa RA 10630 niadtong 2013, nagtakda og minimum age sa criminal liability sa 15, nagtugot sa pagpasaka og kaso sa mga menor edad og 15 hangtud 17 kung mapamatud-an nga "have acted with discernment". Mga sugyot sa pagpakubos sa age threshold ngadto sa 9 o 12 kanunay nang gibalik-balik apan wala malihok.
Niadtong Mayo 2025, ang Juvenile Justice and Welfare Council, uban ang DSWD, DOJ, Bureau of Corrections, ug Department of Public Works and Highways, nagsubo sa unang agricultural rehabilitation camp alang sa mga kabataan sa nasud nga "in conflict with the law" sa Puerto Princesa City aron nga paghatag og "structured reintegration programs".
Ang JJWC nagpakatag sab og centralized database nga magsubay sa mga kaso nga naglambigit sa mga menor aron sa pagpalambo sa koordinasyon sa mga ahensiya. (David Ezra Francisquete)