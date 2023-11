Nabahaan ayudahan og kuwarta

GIKOMPIRMA sa Davao City Social Welfare and Development Office (CSWDO) sayo niining semanaha nga mohatag sila og tabang pinansiyal ngadto sa mga pamilya nga naapektuhan sa grabeng pagbaha niadtong Miyerkules sa gabii, Nobyembre 8, 2023.

Base sa datus gikan sa bag-ohay pang gihimong Rapid Damage Assessment and Needs Analysis (RDANA) nga gisusi sa disaster and humanitarian government agencies sa siyudad nga mga 5,803 ka pamilya gikan sa pito ka mga barangay sa Talomo District ug usa ka lugar sa Tugbok District giila nga unahon social services sa dakbayan sa maong ayuda.

Sa special presser niadtong Huwebes sa gabii, Nobyembre 9, 2023 sa Central 911 Compound, Daang Patnubay, Sandawa, gibutyag ni Julie Dayaday, supervising administrative officer sa CSWDO ang tabang pinansiyal nga madawat sa mga pamilya.

“Naga-assess gihapon mi and dili tanan pamilya nga affected makadawat og pareho nga amount because in the first place, naa tay criteria ana,” pagtin-aw niya.

“If partially damage ang ilahang balay, modawat sila'g P15,000 while if totally damage siya kanang literal gyud nga daghan nasira sa ilahang mga kabalayan, makadawat sila og P20,000 pero again, dili ta mabahala because we are doing our best nga tanang pamilya didto sa mga area nga nabahaan ma-cater,” pasalig ni Dayaday.

Niadtong Biyernes sa buntag, Nobyembre 10, si Vice President ug Education Secretary Sara Duterte nibisita sa mga pamilya nga gipahimutang sa evacuation center sa Bago Aplaya, Talomo District kon diin nakig-istorya siya sa mga opisyales sa barangay apil ang mga bag-ong napili, ug nitunol og pinansiyal nga tabang ngadto sa mga tawo sa lugar.

"Pinaalalahanan ko rin ang mga residente na magkaroon sila ng tamang family planning batay sa kanilang kakayahang pinansiyal upang mapanigurado na matapos ng pag-aaral ang mga anak nila at gumanda ang buhay nila," sumala sa bise presidente.