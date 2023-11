Nabahaan gihataga'g pagkaon, tambal

NANGHATAG ang lokal nga panggamhanan sa Davao City, pinaagi sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, City Social Welfare and Development Office (CSWDO), City Health Office (CHO), City Engineer’s Office (CEO), Ancillary Services Unit (ASU), ug tanang uban pang ahensiya, og tabang ngadto sa mga nabahaan ug nihanyag og mga pamaagi aron nga makaabag sa mga danyos hatud sa pagbaha sa mga lugar niadtong Miyerkules sa gabii.

Si CDRRMO Head Alfredo Baloran nagsulti sa mga tigbalita, Huwebes, Nobyembre 9, 2023, nga ang lokal nga panggamhanan wa magplano nga magdeklara og state of emergency kay nagtumong kini nga mopadayon samtang nanghatag og batakang panginahanglan sa mga naapektuhan nga komunidad.

Si CSWDO OIC Acting administrative officer Juenalyn Pablo nagsulti sab nga ang ilang buhatan inisyal nga nihatag na og init nga pagkaon ngadto sa tanang mga evacuation centers ug nag-apud-apod og 718 welfare goods ug 718 hygiene kits nga naglakip sa habol ug unlan sa Bago Gallera.

Iyang giingon nga mga kits nga gipang-apud-apod nahitabo niadtong Huwebes sa gabii sa Isla Suerte sa Barangay Bucana.

Dugang pang mga ayuda ang gilauman ngadto sa 476 pamilya sa Bago Aplaya, ang nahabiling mga pamilya gikan sa 1,011 sa Bago Gallera, 421 ka pamilya sa Baliok Talomo District, 475 ka pamilya sa Catalunan Pequeño, 7 ka pamilya sa Ma-a, 1,800 ka pamilya sa Talomo Proper, ug 1,612 ka pamilya sa Matina Aplaya.

Nasayran nga ang Sto. Niño sa Tugbok District ug Matina Crossing naapektuhan sab nga mga barangay apan walay pamilya nga nakasinati gyud og maayo sa pagbaha. Sa kinatibuk-an, 9 ka barangay ang naapektuhan sa mga pagbaha.

Gawas sa pagkaon, si City Health Office (CHO) Assistant City Health Officer for Operations Margie Rubio nagbutyag nga mimuntar sab sila og medical assistance desks sa tanang mga evacuation areas.

“We mobilized Barangay Health Workers (BHWs), barangay responders to check and assess affected individuals with injuries para ma-manage nato dayon ang ilahang mga samad and at the same time ma-provide dayon nato ang prophylaxis para sa atong leptospirosis. For those evacuees nga nakalimtan pud nila ang ilahang maintenance nahatag pud nato on site,” tug-an ni Rubio. (CIO)