Nabahaan, nasunogan giayudahan

PADAYON ang paghatag og ayuda sa City Social Welfare and Development Office (CSWDO) sa Davao sa mga Dabawenyos nga biktima sa pagbaha ug sunog.

Gikanayon ni CSWDO Head Julie Dayaday, namulong sa ISpeak media forum niadtong Huwebes sa buntag, Nobyembre 16, nga ang ilang final validated data nagpakita nga gibanabana nga 19,099 ka pamilya uban ang ilang mga dependents, nisumada og 43,272 indibiduwal.

Matud niya nga dunay 52 hingpit gayud nga naguba nga mga balay, samtang 30 parsiyal lang, ug 14 nakaangkon lang og dyutay nga guba.

“We already provided welfare goods so katung mga basic, katung mga hygiene kits, and then katung mga blankets nila and we also deployed our mobile kitchen para sa hot meal nato didto sa nabahaan,” tug-an ni Dayaday.

Ang buhatan nakahatag na og 19,144 welfare goods, 240 banig ug habol, 1,076 hygiene kits, ug 24 ka modular nga tulda.

Ang grabeng naigo nga mga lugar mao ang Talomo A, Talomo B (ilabi na Baliok), Bago Gallera, Bago Aplaya, Tugbok, Bago Oshiro, ug Sto. Niño, ug gamay dinhi sa Poblacion.

Bahin sa tabang pinansiyal alang sa mga nabahaan, nagproseso na ang CSWDO ug nagplano nga ihatag kini sa Biyernes, Nobyembre 24, 2023.

Gawas sa mga biktima sa baha, nanghatag sab ang CSWDO og tabang sa mga naapektuhan sa sunog sa mga puroks 5, 6, ug 6-A sa Soliman sa Barangay Monteverde niadtong Martes, Nobyembre 15.

Sukad Nobyembre 16, ang ilang inisyal ug wala pa mabalidit nga listahan nagpakita nga mga 139 ka pamilya, gilangkuban og 41 ka renters, 110 sharers, 20 boarders, ug duha caretakers—nisumada og 173, uban ang gibanabana nga 1,089 indibiduwal.

Sulti sab ni Dayaday nga kining ihap mahimong mausab pa samtang nakaung-ong pa ang balidasyon ug cross-matching aron masusi ang tag-iya sa mga balay.

Gibanabana nga 170 bakwit kasamtangan nga nagpuyo sa Leon Garcia National High School Gymnasium ug Kapitan Tomas Monteverde National High School gymnasium.

Gipahimutang sab ang mobile kitchen aron nga mohatag og pagkaon matag adlaw, ug ang buhatan, uban sa nagkadaiyang mga partners, padayon nga nag-abag niadtong mga naapektuhan.