'Nag-ana-ana' sa Mt. Apo gisaway

GIKONDENA sa lokal nga panggamhanan sa Davao del Sur ang pagbinastos sa duha ka mga "trekkers" kinsa nag-viral sa Facebook tungod sa gipakitang hulagway sa Mt. Apo tungod kay wa magrespeto sa sagradong praktis sa indigenous peoples’ (IP).

“Please be reminded of our values and attitude in visiting sacred places. This kind of malicious action and posting should be condemned. Adding necessary policy to observe wholesomeness and sanctity of our precious attractions must be observed always” matud ni Yvonne Roña Cagas, pinakataas nga opisyal sa probinsiya sa iyang pahayag, Mayo 30, 2024.

Ang duha ka indibiduwal gipanganlan pinaagi sa ilang matag accounts isip si Katey Lindsay ug Luigi Jaramillo kinsa puilos nihatag sa ilang hamubo nga pagpangayo og pasaylo sa publiko, ilabi na sa komunidad sa Bagobo-Tagabawa.

“To the Indigenous People—Bagobo Tagabawa Tribe, to the locals, to the Tourism of Sta. Cruz, and to all of the people who are affected, especially Apo Sandawa, we sincerely apologize for our mistake…..We are seeking the forgiveness of everyone who has been affected in this matter, and we understand the frustration being vented out to us and we believe we deserve it,” pahayag ni Lindsay sa iyang social media account, nagtataw nga naleksiyon na siya sa hitabo.

Kahinumdoman nga mga mountaineers nagpakita og di maayong eksina sa "station" sa Sta. Cruz trail nga gitawag og “Bugha-anan”, 8.6 kilometros sa di pa makaabot sa tumoy sa nailang Mt. Apo o ang Apo Sandawa.

Ang "Bugha-anan" dali rang masabtan sa mga bisayang hikers tungod kay duna kini bulgar nga kahulogan.

Human sa insidente nga gikuninitan niadtong Mayo 30, mga netizens wala kapugong sa gi-delete na nga post ug nag-post sab sa ilang "throwback" nga hulagway sa lugar.

“It's their realm and territory. We are just visitors. Utmost respect to their norms” padayag ni Rolly Young Suzon Paderanga sa iyang sentimento kinsa nibisita sa summit niadtong 2021.

Samtang usa ka hiker kinsa nakaaboit sab sa Bugha-anan nagpahinumdom sa iyang mga sumusunod nga morespeto matag bukid nga ilang bisitahon.

"Take nothing but pictures pero ayaw sad ingato na picture oy! Always respect any mountain that you go to” pahimangno ni Dianne Pulanco sa iyang post uban ang usa na ka dekada nga hulagway nga kuha sa maong lugar.