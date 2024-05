Nag-itsa og balor P14.4M shabu idlas

IDLAS kaayo ang lalaki nga nagdala og usa ka karton nga shabu, kinsa nisibat ug wala na makita sa awtoridad sa pagkaratil niini og dagan padung sa sagbutang bahin alas 3:10 sa hapon, Mayo 29, 2024, sa checkpoint sa Task Force Davao sa Purok 2, Barangay Lacson, Calinan District, Davao City.

Padayon ang kapulisan sa Calinan Police Station sa pagpangita sa lalaking nagdala sa usa ka karton nga dunay gituohang shabu nga mokantidad sa P14.4 milyon.

Ang lalaki nga nagdala sa ilegal nga druga pasahero sa Rural Tour Bus nga gikan sa Cagayan de Oro City, diin ang maong pasahero nisakay sa Bukidnon.

Kahinumdoman, usa ka wala mailhing lalaki nga nakaitom og t-shirt nga may stripe nga collar, nakapantalon, bangason ug naka-shades ang giingong milabay sa gidudahang karton nga dunay sulod nga shabu.

Suma pa nga dihang ninaug ang mga pasahero sa Rural Bus Tours alang sa inspeksiyon, ang maong lalaki nibalik og saka sa bus, gikuha ang dala niyang kahon, gigisi niya kini dayon may gikuha siya nga iyang gilabay gawas sa bus.

Ang mga pasahero nga nakasaksi nayagaw sa hitabo.

Sa karon, nagpadayon ang hot pursuit operation sa maong lalaki nga nagbitbit sa kontrabando.

"The interception of illicit substances at our city's border control points highlights the effectiveness of our stringent checkpoint operations in preventing the entry of illegal items. This underscores our commitment to ensuring the safety and security of every Dabawenyo," ingon ni Task Force Davao, commander Colonel Darren Comia. (Jeepy P. Compio)