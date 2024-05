Nag-riot, silotan

GIPASALIG sa Davao City Police Office (DCPO) nga ang mga indibiduwal nga nalambigit sa duha ka managlahing insidente sa riot sa managlahing dapit sa Davao City nga nahitabo niadtong milabay nga semana, mag-atubang og kaso nga alarm and scandal.

Kini ang gibutyag sa DCPO subay sa ilang gipagula nga opisyal nga pamahayag, diin suma sa kapulisan nga tungod sa nahimo sa mga nalambigit sa maong riot sila pahamtangan og silot.

“These actions demonstrate that those who commit unlawful acts, regardless of their severity, will not evade the law and will face charges for alarms and scandals to deter others from causing public disturbances,” tipik sa pamahayag sa DCPO, niadtong Dominggo, Mayo 19, 2024.

Kahinumdoman, nga nag-viral ang duha ka komosyon sa social media partikular na sa Facebook ug nakaangkon na og liboan ka mga reaksiyon ug shares gikan sa netizens.

Ang unang insidente nahitabo atol sa kasaulogan sa fiesta sa Purok 5, Barangay Riverside, Davao-Bukidnon Highway, Calinan niadtong Miyerkules sa gabii, Mayo 15 samtang ang ikaduhang insidente nahitabo sa Paz Eatery Bulaloan, sa Bankerohan, Davao City niadtong Sabado sa gabii, Mayo 18, 2024.

Sa pag-post niini, padayon pang gipangita sa Calinan Police Station ug San Pedro Police Station ang tanang mga suspek samtang nagpadayon pa ang gihingusgan nga imbestigasyon.

Sa inisyal nga mga taho gikan sa awtoridad sa Calinan nagbutyag nga ang insidente sa ilang area of responsibility posibleng may kalambigitan sa ilimnong makahubog diin upat ka personalidad ang gikatakdang mag-atubang og kaso.

Hinuon, walay natalang naangol o nadaut atol sa riot didto sa Calinan.

Sa laing bahin, gibutyag sa San Pedro Police Station nga base sa mga nakasaksi sa hitabo ug pipila ka mga video clips nga gi-post sa mga netizens, ang sinugdanan sa init nga insidente tungod lang sa "empty table."

Nasayran nga pasakaan og kaso ang pito ka giila nga mga suspek.

Nunot sa maong mga panghitabo, si DCPO Chief Police Colonel Richard P. Bad-ang mimando sa tanang station commanders nga palig-onon ang pagpatrolya ug dugangan ang police visibility sulod sa ilang tagsa-tagsa ka lugar.

Kahinumdoman usab nga niadtong Abril 13, 2024 susamang insidente, nga naghulagway sa init nga panaglalis nga niresulta sa pisikal nga komprontasyon didto sa usa ka kan-anan sa C. Bangoy, Poblacion District.

Human sa gipalawman nga imbestigasyon, nasuta nga ang mga indibiduwal nga nalambigit sa insidente adunay dili pagsinabtanay mahitungod sa personal nga mga isyu.

Ubos sa Article 155 sa Revised Penal Code, bisan kinsa nga tawo o, samtang nagsuroy-suroy sa gabii o samtang nag-apil-apil sa bisan unsang ubang kalingawan sa gabii, makasamok sa kalinaw sa publiko; o bisan kinsang tawo nga, samtang hubog o sa laing bahin, makahimo ug bisan unsang kasamok o eskandalo sa mga pampublikong lugar, basta ang kahimtang sa kaso adunay silot nga aresto menor o multa nga dili molapas sa P200 pesos ang ipahamtang. (JPC, DEF)