Nag-vandal sa coastal road, ikiha

GIHIKAY na sa Ecoland Police Station ang pagpasaka og kaso batok sa lalaki nga nag-vandal kilid sa Davao Coastal Road, Barangay 76-A, Davao City.

Sa report sa Davao City Police Office (DCPO), miresponde ang Mobile Patrol 1127 sa Ecoland PNP human nila nadawat ang impormasyon nga dunay usa ka lalaki nga nag-vandal sa coastal road alas 5:20 sa hapon, Agosto 20, 2024.

Nasuwat sa vandal, “Samir Labawan needs help pls Mayor Baste aliens are real" diin naagian pa kini sa motorista ug gipangutana unsay iyang gihimo, ug dayon mihunong siya sa pag-vandal ug mihural.

Wala gidetalye sa DCPO pinaagi sa spokesperson nga si Police Captain Hazel Tuazon kung nadakpan ba ang nahisgutan.

“So far, i-file kini karon ang kaso nga Malicious Mischief against sa nag-vandal. Nag-alleged ang family nga naay deperensiya ning tawhana pero sa korte na nila i-prove kung naa gyu’y deperensiya ang subject,” sumala ni Capt. Tuazon.

Sa Pilipinas, dunay Anti-Vandalism Act of 2009, diin ang si bisan kinsa nga tawo nga makahimo sa bisan unsa sa nahisgutan nga mga buhat sa bandalismo silotan, gawas pa sa pagbayad sa mga galastuhan alang sa pagpahiuli sa kabtangan nga naguba o nadaut.

Ang balaod sab nag-ingon nga ang mga makasupak niini mag-antus sa mosunod nga mga silot: first offense, multa nga P5,000; second offense, multa nga P8,000; ug sa third offense, multa nga P10,000, ug ang pagkapriso nga dili moubos sa 30 ka adlaw apan dili molapas sa 1 tuig depende sa gibug-aton sa paglapas. (JPC)