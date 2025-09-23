Nagbaligya og druga sikop

NADAKPAN ang usa ka lalaki atol sa buy-bust sa KM6, Purok San Isidro, Barangay Matina Crossing, Davao City pasado alas 1 sa hapon, Dominggo, Septyembre 21, 2025.
Ang nadakpan giila nga si alyas Brad, 40-anyos, minyo, walay trabaho, lumad nga taga-Isulan, Sultan Kudarat apan nagpuyo sa KM6, Purok San Isidro, Matina Crossing.
Siya gipailawom sa operasyon human masuta sa kapulisan nga nagbaligya og illegal nga druga.
Nakuh gikan kaniya ang gituohang shabu nga adunay kantidad nga P54,400 base sa standard drug price.
Gipangulohan ni Police Lieutenant Joel Lucero Jr. ubos sa direktiba ug mando ni Police Lieutenant Colonel Randy P. Sambalod ang operasyon sa City Drug Enforcement Unit (CDEU) uban ang Regional Police Drug Enforcement Unit 11 (RPDEU XI) nga gipangulohan ni Police Lieutenant Richard Dionisio, ug gi-supervise ni Police Major Maynard D. Pascual, kauban ang CIU personnel ug Talomo Police Station nga adunay koordinasyon sa PDEA.
Gikumpiska sa mga awtoridad ang duha ka pakite nga adunay puti nga crystalline substance nga gituohang shabu, usa ka Android phone, P1,000 nga buy-bust money uban sa unom ka peke nga kopya sa P1,000 bill, ug personal nga kuwarta nga P150.
Ang tanang nakumpiskar nga ebidensiya gi-inventory dayon sa presensiya sa suspek ug mga saksi, sumala sa balaod.
Sa karon ang suspek temporaryo nga nagpabilin sa kustodiya sa kapulisan samtang giandam ang kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok kaniya. (Jeepy P. Compio)