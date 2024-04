Nagpailang MNLF nakuhaan og armas, bala

KLASE-KLASE sa armas, lakip na mga bala ang nasakote sa otoridad human gironda ang panimalay sa ilang target diha sa Purok 4, Barangay Carmen, Baguio District, Davao City alas 3:52 sa kadlawon, Sabado, Abril 13, 2024.

Sa search warrant nga gipagula ni Retrina Fuentes sa Regional Trial Court-Davao Region, target nila si Mc Arthur Sarabillo Veloso.

Dugang pa nga ang joint operation gihimo sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) ug Special Action Force (SAF), diin ang target giingong miyembro sa Moro National Liberation Front (MNLF).

Apan suma pa dihang mihimo og sukitsukit ang otoridad gilimod sila sa Office of the Presidential Adviser on Peace, Reconciliation and Unity (Opapru) nga kabahin sa MNLF dinhi sa rehiyon.

Mga armas sama sa 308 Sniper Riffle, M16,. 45 caliber pistol, 2 Colt. 45 caliber pistol, ug homemade shotgun ug daghang bala ang nakuha gikan sa posisyon ni Veloso.

Target sa operasyon anaa na's otoridad samtang gihimo ang inventory sa mga nakumpiska nga armas ug ebidensiya. (RGV)