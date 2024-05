Nagpatay sa lider sa MILF ilhan na

NAILHAN na ang giingong suspek sa pagpatay sa lider sa Moro Islamic Liberation Front (MILF) nga giingong motibo niini mao ang dumot sa pamilya alas 12:20 sa udto, Miyerkules, Mayo 22, 2024, sa Cotabato City.

Ang biktima nga si Abdulrahman Kasid, kanhi municipal councilor sa Mamasapano, Maguindanao del Sur ug Kumander sa MILF.

Matud ni Cotabato City Police Office Director Colonel Querubin Manalang nga pagawas na unta sa Em Manor Hotel ang biktima dihang giatngan sa duha ka wa mailhing tawo ug gipusil.

Abtik sab nga niikyas ang mga namusil sakay sa usa ka pickup pagawas sa dakbayan.

Gisapupo sa mga nagresponde nga pulis si Kasid ug gidala sa Cotabato Regional and Medical Center (CRMC) apan gideklara sa mga doktor nga dead on arrival human makaangkon og samad sa ulo ug likod sa lawas.

Nasayran nga ang biktima usa sa mga benepisyaryo sa housing unit nga gihatag sa Ministry of Human Settlements and Development (MHSD) sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) ug human sa awarding ceremony nigawas siya sa hotel ug didto na natigayon ang pagpamusil.

Giingong ang grupo ni Kumander Kasid bag-o lang nalambigit sa engkuwentro sa laing pundok sa mga armado sa Mamasapano nga maoy gitumbok karon nga maoy nitira kaniya.

Hinuon, padayon pa ang giimbestigasyon sa kapulisan sa krimen. (Edgar E. Fuerzas)