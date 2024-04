Naguba nga kalsada sa bulkwater gipanawagan sa City Council

ANG 20th Davao City Council sa Davao niadtong Martes, Abril 16, 2024, nanawagan sa Apo Agua ug sa Davao City Water District (DCWD) nga tumanon ang ilang saad nga makompleto ang pagpahiuli sa mga dalan nga apektado sa bulkwater project hangtud karong Abril 30, 2024.

Giaprobahan kini pinaagi sa usa ka resolusyon human gitumbok ni Davao City Councilor Bonz A. Militar ang giingong pagkadili matinuoron sa maong mga ahensya sa kahimtang sa pag-ayo ug pagpaayo sa dalan nunot sa deklarasyon nga gihimo sa Apo Agua atol sa sesyon sa Pebrero 13, 2024.

Matod niya nga morag nahatagan og sayop nga kasegurohan ang Konseho sa pasalig sa maong mga ahensya.

"It is not very proper because if you are going to come here in the council your data should be very accurate," ingon ni Militar, dugang pa nga kung adunay mga paglangan, ang mga ahensya kinahanglan nga transparent ug ang mga hinungdan sa likod niini kinahanglan nga ipasabot sa husto.

Gitataw usab ni Militar nga dili kini ang unang higayon nga nangayo og extension ang Apo Agua ug nasayod ang tibuok Davao City kung unsa ang pasalig niini.

Matod niya nga sa matag higayon nga maapil ang mga road project, ang kagamhanan sa dakbayan maoy unang basulon sa publiko sa kakuwang sa kalamboan ug dili ang mga ahensya.

Tungod niini, gihangyo ni Militar ang pagtugot sa resolusyon nga naghangyo sa Apo Agua Infrastructura ug DCWD nga makompleto ang tanan nga pag-ayo ug pag-ayo sa tanan nga mga dalan nga naapektuhan sa bulkwater nga proyekto sa Abril 30, 2024.

Ang representante sa DCWD nga si Jovana Cresta Duhaylungsod niingon nga ang DCWD adunay nagpadayong mga proyekto nga naglakip sa excavation activities ug nagbutang sila og early warning systems alang niana.

Matud ni Duhaylungsod nga ang timeline sa restoration projects nga nagkinahanglan og excavation activities mao ang Mayo hangtud sa Septyember, ang uban niini dili temporaryo nga ma-restore, apan nagbutang sila og excavation warning devices. (Jeepy P. Compio/CIO)