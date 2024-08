Nakaduol sa iro nga nagpositibo sa rabies giawhag magpabakuna

GIPASIDAN-AN sa Bantay Hayop Davao ang katawhan kinsa nakaduol sa usa ka itoy sa may Puan Bypass Road nga magpabakuna, tungod kay ang iro nagpositibo sa kagaw nga rabies.

“Whoever encountered this puppy physically along Puan Bypass road, the motorbike driver and the family who owned this puppy, the person who abandoned this puppy, please have yourself vaccinated,” awhag sa Bantay Hayop nga napatik sa ilang Facebook post niadtong Lunes, Agosto 5, 2024.

Gitaho sa Bantay Hayop nga ilang gisuspetsahan nga ang itoy buang human kini gituohan nga biktima sa "hit-and-run" niadtong Agosto 2. Namatikdan sa grupo nga ang iro nagpakita og dili talagsaon nga pagkabalaka ug linihukan.

“Veterinarians who were also online during that time of the live rescue agreed, we isolate and observe the dog,” matud sa grupo.

Ang iro gisulod og lig-on nga tangkal sa usa ka bakanteng balay ug giobserbahan ug padayon nga gilahi sa Davao City Pound. Apan niadtong Agosto 4, ang iro namatay.

Gitin-aw sa grupo nga ang iro wala gipatay, ug ang iyang brain tissue samples gipadala ngadto sa Davao City Animal Disease Diagnostic Laboratory (DCADL) sa City Veterinarian's Office (CVO) sa Barangay Maa, Davao City. Ang resulta sa test nagkompirma nga ang iro positibo sa rabies.

“We were informed late in the afternoon today that the brain tissue sample from this puppy was positive of the rabies virus,” matud pa.

Gihulagway sa World Health Organization (WHO) nga ang rabies isip "vaccine-preventable, zoonotic viral disease that affects the central nervous system". Kasagaran sa mga kaso sa "human rabies" hinungdan sa transmisyon sa kagaw gikan sa iro.

Kahinumdoman nga ang Animal Bite Treatment Centers (ABTCs) nagtaho sa pagkubos sa namatay sa rabies gikan 13 niadtong 2022 ngadto sa 4 sa 2023.

Gisulti ni Dr. Annaliza Malubay, medical officer sa ABTCs, niadtong Mayo 2, 2024, nga ang pagkubos gitampo sa pagpalig-on sa pagpakatag og impormasyon bahin sa "anti-rabies" nga pagbakuna.

Naghanyag ang ABTCs og libre nga anti-rabies injections ug konsultasyon. Kadtong napaakan o nakambrasan sa hayop mahimong mobisita sa ABTCs sa Magallanes, Toril, Tugbok, Marilog, Calinan, Sasa, Paquibato, ug sa Southern Philippines Medical Center. (RGP)