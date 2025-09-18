Nakaingon sa sunog nga nidanyos P1.5-M gisayod

MAKONSIDERA nga usa sa mga unang landmark hotel sa Davao City ang nasunog nga Imperial Hotel alas 9 sa gabii, Miyerkules, Septyembre 17, 2025, sa dalang Claro M. Recto, siyudad sa Davao.
Ang Imperial Hotel, gitawag sab nga dormitel sa siyudad nga budget lodging hotel, nagsugod sa iyang operasyon niadtong ulahing mga tuig sa dekada 90s.
Nailhan nga landmark sa mga Dabawenyo ug daghan ang nakasinati sa serbisyo niini alang sa mga travelers nga nanginahanglan og barato ug kombinyenteng lugar nga duol sa nag-unang mga establisemento sa siyudad.
Apan pasado alas 9 sa gabii, niulbo ang dakong kalayo gikan sa sulod sa maong gambalay ug gilayong girespondehan sa kabomberohan ning siyudad.
Sumala sa pipila ka mga namuyo sa tupad niini nga condominium nga nalisang sila sa unang baga nga aso nga ilang nakita ug gilayong silang nanganaug.
“Nanganaug dayon mi kay baga kaayo ang aso, pero imposible na sa to nga moabot sa condo, naa ma’y firewall, pero kuyaw gihapon oi, wala man gani mi gipabalik dayon og pasaka, diha na mi gipabalik pagka-fire under control na,” ingon ni Francis, 21-anyos, usa ka estudyante.
Ang mga public utility vehicles (PUVs) gilayong gipaliko ug gigamit ang dalan sa Palma Gil Street, padung sa Padre Gomez Street, lusot sa Roxas Avenue human nga gikurdon ang Claveria Street alang sa mga bombero.
Sa inisyal nga report sa Bureau of Fire Protection (BFP) sa Davao City Fire District gibana-banang mokabat sa P1.5 milyon ang danyos sa nahitabo diin gilamoy ang mosukod sa 2,400 square meters nga area sa maong hotel.
Niabot sab sa dul-an lima ka oras dihang hingpit nga gideklarang fire out ang sunog, diin walay gika-report nga namatay, nasamdan ug nawala human sa panghitabo.
Sa pagsuwat ning balita, padayon ang gihimong imbestigasyon alang sa pagsayod sa hinungdan sa kalayo, samtang ang BFP subling nagpahimangno nga kinahanglan magmabinantayon ug magmatngon ug likayan ang mga butang ug ang pagpasagad nga posibleng moresulta sa sunog. (Jeepy P. Compio)