Nakalas sa LPA sa Davao Region mas nidaghan pa

DAVAO REGION — Moabot na sa 17 ka mga tawo ang namatay ang natala human sa mga pag-ulan nga niresulta sa pagdahili sa yuta ug pagbaha sa daghang munisipyo sa Davao Region dala sa padayong pagdaut sa kahimtang sa panahon tungod sa low pressure (LPA) ug ang pagkusog sa hanging amihan nga nakaapekto sa Eastern Mindanao.

Sa maong ihap sukad Pebrero 4, 2024, napulo ka mga indibiduwal ang gikompirmang maoy pinakaulahing namatay sa Davao del Oro lang, upat sa munisipyo sa Kapalong, Davao del Norte ug duha sa lungsod sa Caraga, Davao Oriental.

Sa Davao de Oro, tulo ka mga biktima nalubong nga buhi sa nahitabong dakong pagdahili sa yuta sa New Bataan, tulo sa Maragusan, duha namatay human nalumos sa grabeng pagbaha sa Pantukan ug samtang usa ka indibiduwal ang namatay tungod sa pagbaha sa Maco.

Samtang ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council (PDRRMC) sa Davao del Norte ug ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office (MDRRMO) sa Kapalong nagtaho sa pinakaulahi ug ikalima nga patay sa pagdahili sa yuta ang girekober sa pila ka oras nga search and rescue operation niadtong Lunes sa buntag, Pebrero 5.

Ang local government unit sa Caraga (LGU-Caraga) pinaagi sa ilang Emergency Operations Center-Incident Management Team (EOC-IMT) nagtaho sab og duha ka patay sa mga insidente sa pagdahili sa buntag niadtong Enero 30, 2024.

Base sa inadlaw nga abiso sa Department of Science and Technology-Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (DOST-Pagasa), ang tibuok Mindanao magpabilin gihapong makasinati og "localized" pagpanalugdog ug hanging amihan sa tibuok semana.