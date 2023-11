Nalinogan gipailawom 'stress debriefing'

KAPIN sa 20 ka mga social worker gikan sa Department of Social Welfare and Development Office-Soccsksargen naglusad og stress debriefing session sa kapin 80 ka school personnel sa Golden State College sa General Santos City.

Si Naira Aratuc, nangulo sa Disaster Response Management Division, nagsulti, "This initiative underscores that not all disasters can be addressed solely by providing food packs."

"Giuna sa ahensiya ang mental ug sikolohikal nga kaayohan sa mga biktima nga naapektuhan sa 6.8 nga linog nga mitay-og sa rehiyon sa Soccsksargen."

Ang CISD (Critical Incident and Stress Debriefing) nagsilbi nga usa ka interbensiyon sa krisis nga gitumong sa pagpagaan sa traumatic effect sa mga biktima sa linog.

Dugang pa nga gipasabot ni Aratuc, "Ang CISD dako'g ikatabang sa pagpausbaw sa epektibong pagsagubang sa mga biktima."

Gikanayon ni DSWD-12 Regional Director Loreto ”Nonoy”Cabaya Jr. nga ang mga miyembro sa CISD moadto sab sa mga hilit nga dapit sa Sarangani Province nga grabeng naapektuhan sa linog.

Kahinumdoman nga bag-o lang gibisita ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang Gensan nga nag-apud-apod og hinabang sa mga biktima ilabi na sa pamilya sa siyam ka tawo nga nakabsan sa kinabuhi, apil na ang mga naangol.