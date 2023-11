Nalinogan sa Soccsksargen giayudahan

SI PRESIDENTIAL Assistant for Eastern Mindanao Leo Tereso Magno mitabang kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang pagbisita sa mga lugar nga naapektuhan sa linog sa Soccsksargen region.

Gipangunahan usab ni Marcos ang pag-apud-apod sa nagkalaing mga tabang gikan sa iyang administrasyon sa mga biktima nga gipahigayon sa General Santos City, Nobyembre 23, 2022.

Kahinumdoman nga 6.8 magnitude ang mitay-og sa kadagatan sa Davao Occidental niadtong Nobyembre 17.

Si Marcos ug Special Assistant to the President Secretary Antonio Lagdameo Jr. mimando dayon kang Magno nga makig-alayon sa nagkalaing emergency ug relief agencies sa nasudnong kagamhanan aron maseguro nga daling matubag ang mga panginahanglanon sa katawhan.

Si Magno nakig-alayon na sa nagkalain-laing local government unit (LGU) sa mga apektadong lugar sukad niadto ug kanunay nga nagpahibalo kang Presidente Marcos sa sitwasiyon ug panginahanglan sa mga LGU.

Gidala usab sa Presidente si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, Defense Secretary Gilberto Teodoro, Department of the Interior and Local Gvernment Benhur Abalos, ug Department of Public Works and Highways Manuel Bonoan. (Jeepy P. Compio/Opamine)