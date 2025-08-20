Naluwas pagpusil, apan tipi's pag-atsa

KIDAPAWAN CITY -- Atraso ang gilantaw nga motibo sa mga awtoridad sa pagpatay sa mekaniko alas 6:00 sa gabii, Martes, Agosto 19, 2025, sa siyudad.
Giila ang biktima nga si Pepito Guillermo, 59 anyos, minyo, ug nagpuyo sa Barangay Lanao, Kidapawan City.
Gibutyag ni Kidapawan City Chief of Police, Lieutenant Colonel Peter Pinalgan, nga nakaplagan sa asawa ang patay nga lawas sa iyang bana kilid sa kasilyas sa likod sa ilang vulcanizing shop nga naligo sa kaugalingong dugo.
Nakaangkon ang biktima og ubay-ubay nga samad tinigbasan ug giatsa pa ang ulo niini nga maoy hinungdan sa kamatayon sa mekaniko.
Kahinumdoman nga niadtong bulan sa Mayo 2025, gipamusil ang magtiayon sa riding in tandem suspects samtang sila nag-jogging.
Sa wala pa gipatay ang biktima, duna matud pa'y gihulat kini nga kaila sa ligid nga ilang gibulkit hinungdan nga wala makauli og sayo sa ilang balay.
Sa kasamtangan, imbestigasyon sa kapulisan sa siyudad sa Kidapawan nagpadayon aron nga matumbok ang mamumuno. (Edgar E. Fuerzas)