Naningil og utang, mopasaka og kaso

NAGPA-BLOTTER sa Sta. Ana Police Station ang usa ka residente sa Isla Verde, Barangay 23-C, Poblacion, Davao City human siya ug ang iyang bana nga persons with disability (PWD) girumbo ug gipanghulga sa ilang silingan samtang nagkolekta og utang gabii niadtong Septyembre 29, 2025.
Giila ang complainant nga si alyas Mimi ug matud pa sa iyang pahayag nga alas 6:00 sa gabii tua sila sa panimalay sa silingan nga giila lamang nga si alyas Maymay. Ang tuyo nila mao ang paghisgot sa giutang nga kantidad og P75,000, apan wala damha nga nisangko kini sa kasamok.
Base sa reklamo, kalit lang kuno nisiyagit si Maymay, nagtudlo-tudlo ug nihimo og mga alegasyon batok kanila.
Giingon pa nga ilang nadunggan ang hulga nga patyon sila kon mobalik pa sila sa maong balay. Ang kahadlok ug kabalaka maoy nakatukmod kang Mimi nga mopasaka og reklamo.
Tungod sa insidente, gihangyo ni Mimi nga matala kini isip opisyal nga record ug mahimong basihanan alang sa iyang plano nga legal nga lakang batok sa suspetsado.
Gipangayo usab niya ang tabang sa kapulisan aron maseguro ang seguridad sa ilang pamilya.
Padayon pang giimbestigahan sa kapulisan ang maong reklamo aron masuta ang tinuod nga nahitabo ug aron maseguro nga hustisya makab-ot sa duha ka partido. (Jeepy P. Compio)