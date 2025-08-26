Nasunogan gitagad sa CSWDO, ayudahan

GI-ASSESS na karon sa City Social Welfare and Development Office (CSWDO) ang mga pamilya nga naapektuhan sa sunog nga nahitabo sa Purok Sto. Niño, Father Selga Street, Barangay 8-A sa Siyudad sa Davao aron mahatagan dayon og pinansiyal nga tabang ug makatabang nga makapanukad pagbalik sa ilang normal nga panginabuhi, bisan og hinayhinay.
Ang maong sunog nahitabo mga alas 7:15 sa gabii, Agosto 25, 2025, diin gilayong niabot ang Central 911 ug kapulisan. Ang Mobile 20 nga gimandoan ni Police Corporal Mudzmar Habibon ug Mobile 19 nga gimaneho ni PSSg. Michael Paul Salvador, kauban si PCMS Ritchie Paul Lozano, Duty Investigator, gi-deploy aron magsusi sa lugar ug maghatag og seguridad.
Sumala sa inisyal nga imbestigasyon nga gihimo sa kapulisan ug sa mga personahe sa Bureau of Fire Protection (BFP) Bangoy Fire Station nga gipangulohan ni Fire Senior Inspector Diana Rose Mamon, Station Commander, nagsugod ang kalayo sa usa ka balay ug dayong nikanit paingon sa siyam pa ka silingang panimalay.
Nakontrolar ang sunog alas 8:11 sa gabii sa samang adlawa pinaagi sa kooperasyon sa BFP personnel, Central 911 Fire Auxiliary Services, ug mga Fire Volunteer Brigades.
Gideploy usab ang ubang yunit sa DCPO ug TF Davao aron magpatuman og crowd control sa maong lugar hangtud kagahapon.
Wala’y natalang samaran o namatay sa maong insidente, apan ang hinungdan sa kalayo ug kantidad sa kadaut padayon pang giimbestigahan sa mga awtoridad. (Jeepy P. Compio)