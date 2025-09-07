Nasunogan sa Mati gipasaliga'g tabang

ABTIK nga nitubag ang lokal ug probinsiyal nga panggamhanan sa sunog nga nahitabo sa Tabiling Calagundian, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental niadtong Septyembre 5, 2025.
Personal nga nagmando si Governor Nelson L. Dayanghirang sa pag-augment sa mga responders gikan sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office (PDRRMO) aron maseguro ang kaluwasan sa mga apektadong residente ug mapadali ang operasyon sa pag-apula sa sunog.
Gipadala dayon sa Provincial Engineering Office ang usa ka water tanker aron mosuporta sa mga fire truck nga nagpadayon sa operasyon diin ang dugang nga suplay sa tubig nakatabang pag-ayo sa paspas nga pag-apula sa kalayo ug pagseguro nga dili kini mokaylap sa silingan nga lugar.
Matud sa Provincial Information Office, nitubag usab ang mga local contractors sa panawagan sa gobernador pinaagi sa pagpadala og heavy equipment. Kini makatabang sa pagpahapsay sa mga dalan aron walay babag nga makapugong sa mga fire truck ug rescue vehicles sa ilang agianan padulong sa apektadong dapit.
Gimando usab sa gobernador ang dali nga assessment sa lugar aron masuta ang gidak-on sa kadaut ug matubag dayon ang mga panginahanglanon sa mga internally displaced persons (IDPs).
Ang probinsiyal nga panggamhanan nagpasalig nga adunay tabang nga ihatag sa mga pamilya nga naapektuhan sa sunog.
Samtang padayon pang giimbestigahan sa mga awtoridad ang tinuod nga hinungdan sa kalayo, gihatagan ug kasegurohan ang publiko nga luwas ang kahimtang karon sa Mati City.
Gidugangan usab ang koordinasyon sa lokal ug probinsiyal nga mga ahensiya aron mapadayon ang kaluwasan ug kahusay sa komunidad human sa maong insidente. (Jeepy P. Compio)