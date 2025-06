NCAP buot sagupon sa CTTMO

TINGUHA sa lokal nga panggamhanan sa Davao City nga maimplementar ang "No Contact Apprehension Policy" (NCAP) sa taliabot nga panahon uban ang tabang sa prototype traffic cameras nga giinstolar sa C.P Garcia Highway (Diversion Road).

Namahayag si Dionisio Abude, hepe sa City Transport and Traffic Management Office (CTTMO), nga ang Traffic Code of Davao City nagbaton og mga probisyones sa implementasyon sa "no physical contact apprehension".

Ilawom sa Section 159 sa Traffic Code (City Ordinance 0334-12 series of 2012), ang CTTMO gihatagan og otoridad nga mag-instolar og security camera sa mga estratikong mga lugar sama sa kadalanan ug highways sa Davao City aron itala ang kalapasan sa trapiko.

Butyag ni Abude atol sa iyang pagtambong sa Kapehan sa Kadangpan online forum nga ang technology company nag-instolar og smart cameras sa Diversion Road isip POC (proof-of-concept) alang sa NCAP system.

Giinstolar isip "testing" sa IT firm WHP Prime Master Holdings, ang tulo ka checkpoint cameras kabahin sa Smart Traffic Enforcement System kon diin gisusi sa siyudad alang sa "viability".

Kini nga mga kamera makadeparal ug makakuha sa malapason sa speed limit, seatbelt, distracted driving sama sa paggamit og selpon.

Matud ni Abude nga kasamtangan ang mga kamera nagproblema pa bahin sa elektrikal koneksiyon.

“Adunay problema bahin sa connection sa kuryente. mora'g wala na-comply og requirements ang contractor sa Davao Light,” tug-an ni Abude.

Hinuon, pahayag niya nga kung mahapsay na ang suliran ug magsugod na og gana ang mga kamera, tinguha nila nga mangita og paagi nga direkta kining makonektar ngadto sa Land Transportation Office (LTO) aron nga makaisyu sila og sumon ngadto sa mga malapason pipila ka adlaw human sila makuha sa kamera.

“Gina-studyhan namo na dapat naa na tay connection sa LTO. So that every capture we can identify the plate number through LTO,” pagpasabot sa traffic chief.

O laing pamaagi mao nga ang makuha nga nakalapas, ipadala ngadto sa LTO kinsa maoy moisyu og alarma nga makita kung ang behikulo mo-renew na sa iyang registration.

Gikanayon niya nga ang pagsagop sa NCAP pinaagi sa smart cameras makatabang og dako sa ilang buhatan kay di tanang kadalanan mabantayan sa ilang kasamtangang ihap sa mga traffic enforcers.

“Dili nato mabutangan enforcer ang tanan area so dapat naa tay ing-ana (gadgets) kay ang disiplina, ang driver na ang modisiplina sa iyang sarili nga dili cya madakpan,” pasabot ni Abude.

Sa Metro Manila, ang No Contact Apprehension Policy giimplementar human ang giisyu nga Temporary Restraining Order (TRO) sa Korte Suprema niadtong 2022 gilibkas na niadtong Mayo 20.

Sa unang adlaw sa implementasyon sa NCAP human paglibkas sa TRO, ang Metro Manila Development Authority nakatala og "notable decrease" sa kalapasan sa trapiko. (PIA/RGA)