Negusyante, estudyante nakuhaag pusil, shabu sa checkpoint

GIANDAM na ang posibleng mga kaso nga ipasa sa kapulisan batok sa usa ka negusyante ug estudyante human nga nakuhaan og armas ug ilegal nga druga atol sa gihimong checkpoint sa mga sakop sa Sta. Ana Police Station.

Ang pakasakmit sa mga ebedensya nahitabo alas 11 sa gabii, Martes, Abril 2, 2024 sa Dacudao Avenue, Barangay Paciano Bangoy, Agdao District, Davao City sa pagpanguna ni Police Captain Rizalito Clapiz III ubos sa superbisyon sa Station Commander nga si Police Lieutenant Colonel Ronald Lao.

Giila ni Lao ang mga dinakpan nga sila Jomar, 38-anyos, negusyante nga taga Barangay Matina Crossing ug si alyas Kidoy, 22-anyos, estudyante nga taga Barangay Topland, Marbel, South Cotabato.

Sumala ni Lao nga samtang nagpahigayon og checkpoint ang mga sakop sa Sta. Ana police maong lugar, usa sa mga na-flag down ang puti nga Nissan Terra diin sakay ang duha ka mga suspek.

Atol sa inspeksyon, nakita sa mga pulis ang usa ka Galil Ace 22N Cal. 5.56x45 nga loaded sa 41 ka mga bala, usa ka pakite sa gituohang shabu ug drug paraphernalia sulod sa usa ka box nga gibutang tupad sa armas.

Walay napakita nga legal nga dokomento ang mga suspek sa pagdala sa maong armas maong makasohan sab sila niini.

Mga dinakpan pasakaan og kasong paglapas sa Republic Act (RA) 10591 kon Illegal Possession of Firearms and Ammunition ug RA 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. (Jeepy P. Compio)