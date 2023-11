Niambak sa tulay wa pa makaplagi

HUMAN sa bag-ohay pa lang nga pagsulay og pakamatay sa Bolton Bridge, buntag niadtong Lunes, Nobyembre 13, laing pagpakamatay nga naglambigit sa usa ka lalaking indibiduwal nahitabo sa Governor Generoso Bridge, Bankerohan, Davao City niadtong Miyerkules sa gabii, Nobyembre 15.

Apan pakyas ang 911 Urban Search and Rescue nga marekober ang lawas sa biktima tungod sa kakusog nga sulog sa Davao River.

Sa paghinabi pinaagi sa telepono uban ang San Pedro Police Station Commander, PMaj, Marvin Hugos, gibutyag niini nga padayon ang search rescue team sa pagpangita sa biktima.

“Padayon gihapon ang atoang mga personnel sa 911 sa pagpangita sa maong lawas kay until wala pa gihapon siya nakit-an,” butyag sa station commander.

Apan bisan kung mga gamit sa giingong biktima nakit-an sa mga awtoridad, di pa gihapon makompirma kung iya ba gyud kini sa lalaki nga nilukso sa tulay.

“Dili gihapon ta maka-confirm if mao gihapon if same sila nga person kay although we had his belongings, dili gihapon ta makaingon nga siya to. Pero naa nay niadto nga pamilya sa police station ug matud nila basi'g siya to pero, again, if walay lawas dili gihapon ta maka-confirm,” dugang esplikar sa opisyal sa pulis.

Base sa iyang National ID, ang biktima giila nga si Chiyohide Lebanon Ecoben.

Giklaro ni Hugos nga insidente kadto sa pagpakamatay tungod kay ang tinguha sa biktima sa pagkutlo sa iyang kaugalingon pinaagi sa paglukso sa tulay.

“Suicide gyud to kay kung huna-hunaon nato, niambak man sya nga walay rason,” matud ni Hugos.

Kung duna kamoy nasayran nga nakasinati og depresyon, palihug ayaw pagduha-duha og pangayo og tabang pinaagi sa mga numero: 1553 alang sa Luzon-wide (toll-free), 09663514518/09178998727 alang sa Globe o TM subscribers, ug 09086392672 alang sa Smart, Sun, o TNT subscribers.