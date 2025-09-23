Niluba sa kapuyo sa 'ex' gikasuhan

GIPASAKA na ngadto sa korte ang kasong frustrated homicide batok sa usa ka lalaki nga niluba sa kapuyo sa iyang ex niadtong Martes sa buntag, Septyembre 23, 2025.
Ang suspek gilayong nadakpan sa kapulisan pasado alas 8 sa gabii, Septyembre 21, 2025, sa Jade Street, Landmark 1, Km. 12, Sasa, Davao City.
Sa report nasayran nga human nakadawat og tawag ang Central 911 bahin sa insidente gilayong giadtoan ang dapit pinaagi sa Mobile K33 nga gidala nila PSSg Anthony Ryan Rivera, uban si PCM Philip Petallo aron pagsusi sa nahitabo.
Sa inisyal nga imbestigasyon, giila ang biktima nga si Alvin, 40-anyos, taga Sto. Rosario, Km. 12, Sasa, nga nasamdan sa iyang tuo ug wala nga bahin sa abaga, kini human giluba sa suspek nga si Ryan, 40-anyos, residente sa Mabini, Davao de Oro.
Ang hinungdan sa away mao ang pag-atubang nila human nasakpan sa biktima nga nagkuha og video ang suspek samtang sila sa iyang kapuyo nga kaniadto ka-live in sab sa suspek.
Matud sa report, kalit lang nga nagpagawas og kutsilyo ang suspek ug gidunggab kini sa abaga sa biktima sa dihang nagkasinumbagay sila.
Human sa hitabo, milayas ang suspek samtang gidala dayon sa kapulisan ang biktima ngadto sa Southern Philippines Medical Center (SPMC) diin nagpadayon pa ang obserbasyon sa mga doktor sa kahimtang niini.
Sa paspas nga gihimong manhunt operation sa kapulisan malampusong nadakpan ang suspek kinsa gibalhog na karon sa selda sa Sasa Police Station. (Jeepy P. Compio)