Niyagaw sa Ironman nalipay nga napriso

PERTENG lipaya sa babaye nga niyagaw sa Ironman 70.3 niadtong Dominggo, Agosto 11, 2024, nga gipahigayon sa Davao City, dihang nasulod na siya sa prisohan ug iyang atubangon ang nagpatong-patong nga mga kaso.

Usa sa mga rason nganong gihimo sa babaye ang pag-counter flow sa agianan sa Ironman 70.3 niadtong Dominggo nga gipahigayon sa Davao City aron kuno nga siya matagad.

Sa eksklusibong pakighinabi sa mga tigbalita sa dinakpan kinsa residente sa McLeod Street, Toril, iyang gisaysay nga usa sa mga rason nganong iyang gihimo ang pagsamok-samok gumikan duna kuno siya’y pagkasilo sa giingong "matrix," ug diha sa media, sa mga balita, ug sa mga departamento sa gobyerno ug sa mismong sa gobyerno.

“The matrix is made for those in the upper class only, kami nga naa sa lower class perte namong luoya. We don’t have a voice, and this is the first time nga someone from the poor, the street, someone with zero connections speaking up finally and a woman,” saysay sa dinakpan.

Dugang niya, nga sa iyang personal nga rason, kini suma pa ang pamaagi alang sa iyang personal nga paglambo.

“For my personal growth, I want to face my fears. I want to test my limits. Ana sila nga for every fear you face, after the end is growth. I'm here at the cell, but I say I am not dead. I'm just taking the first step, and I'm gonna stop,” niya pa diha sa iyang malipayon nga dagway.

Dihang gipangutana siya kung duna ba siya’y karelasyon gumikan migula sa mga komento sa netizens nga daw tungod sa relasyon ug sa negosyo, giingong nausab ang pangtan-aw sa kaugalingon.

“Yes, it’s true that I just came out from a 14-year relationship. Yes, I actually have a businesses in Davao, in Ecoland and Toril. I sell cellular phones and vapes. I [have] my personal life problems, the anxiety and depression, nabagsak talaga ako, dahil na burned-out talaga ako, and then, I didn’t have focus anymore to my business. Aking sarili naman isipin ko, it’s time to heal,” niya pa kinsa miangkon nga nahugno gayud siya sa nadangatan sa iyang negosyo.

Sa pangutana nga nasayod na ba ang iyang pamilya sa nahitabo kaniya nga naa siya sa sulod sa prisohan, siya mitubag nga wala suma pa siya gisuportahan sa iyang pamilya.

“Yes they are fully aware and unfortunately they do not support me,” niya pa.

Dugang niya nga wala kuno siya’y labot kung mapriso siya, ug dili siya mangayo og pasaylo ug wala suma pa siya nagmahay sa iyang gihimo.

‘Wala, I won’t ever apologize, I am very apologetic sa akong cause, sa akong purpose diri-a, so I will never apologize for something that I believe in… never,” sulti niya diin siya gipalakpakan sa iyang mga kaubanang priso sa Toril Police Station.

Sa gipagula nga impormasyon sa Toril PNP pinaagi sa ilang acting station commander Police Major Sheryl Yu Bautista, nga atubangon sa dinakpan ang mga kaso nga kalapasan sa Art 151 sa Revised Penal Code ug kalapasan sa probisyon sa RA 4136 ug ang RA 10054.

Kasohan sab ang dinakpan sa kalapasan sa "driving without driver's license", walay helmet, counter flow, "unsafe driving" ug ang "failure to present" sa OR/CR sa iyang gimaneho nga motorsiklo.

Naharang ang dinakpan sa national highway corner crossing Aplaya de obosa, sa Brgy. Darong, Sta. Cruz, Davao del Sur.

“No violator or anyone who plans to cause harm or disrupt the peace and order in the city will be exempted,” ingon ni Police Major Bautista. (JPC)