'No leave policy' sa kapulisan

GITIN-AW sa Davao City Police Office (DCPO) nga wala pa silay giimplementar nga “no leave policy” sa tanang mga pulis gikan Disyembre 15, 2024 hangtud Enero 12, 2025 subay sa kapanahonan sa Pasko.

Ang hukom nahitabo human si Philippine National Police (PNP) Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo nagpahibawo sayo niining semanaha nga samtang nagkaduol ang Pasko, ang ilang institusyon naghikyad na og mga pagpangandam aron nga maseguro ang “public safety and security” ug ang gilauman nga pagdasaok sa mga tawo sa mga nag-unang mga lugar sa tibuok nasud atol sa Pasko.

Gikanayon ni DCPO spokesperson Captain Hazel sa paghinabi uban ang dxDC RMN Davao nga naghuwat pa sila alang sa opisyal nga memorandum order gikan sa PNP central office aron nga epektibo na ang maong lakang.

“Wala pa tay memorandum from the headquarters regarding the statement of the PNP. But then if may order ang higher office, the DCPO will always follow the instructions coming from them,” pagpasabot ni Tuazon.

Apan gi-esplikar sa opisyal nga padayon ang ilang pagpahugot sa seguridad sa tibuok nilang hurisdiksyon alang sa aktibong pagdugang og mga personahe ilabi na sa taliabot nga Pasko Fiesta 2024 nga molanat gikan Nobyembre 28, 2024 hangtud Enero 1, 2025.

Kahinumdoman, sumala ni Fajardo, dunay pagdaghan sa mga aktibidad sa publiko sa Pasko, nga nagpasabot og pagdugang og seguridad. Ang tumong sa "no-leave policy" mao ang pagdugang sa police availability sa pagtubag sa posibleng mga hulga ug pagprotekta sa publiko.

Kasamtangan base sa datus sa PNP, ang natala nga kriminalidad sa nasud niubos og kapin 21 porsiyento sukad sa pagsugod sa "BER-months" karong tuiga itandi sa kapin 25 porsiyento nga gitaho sa samang panahon sa niaging tuig. (David Ezra Francisquete)