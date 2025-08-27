'Number coding' gilantaw nga makasulbad paghuot sa trapik

GISUGYOT sa usa ka konsehal sa Davao City ang Unified Vehicular Volume Reduction Program (UVVRP), naila isip "number coding," aron makatabang sa pagpaluag sa kahuot sa trapiko sa siyudad samtang wala pa mahuman ang nag-unang mga proyekto nga imprastraktura.
Sa pagpamulong, gisulti ni 3rd District Councilor Jopet Baluran nga iyang ipresenta ang ideya nga "number coding" atol sa "one-on-one" nga miting uban ni Acting Davao City Mayor Sebastian “Baste” Duterte niadtong Hulyo karong tuiga.
Ang sugyot nagtumong sa pagpakubos sa ihap sa mga sakyanan nga nagbiyahian sa mga nag-unang kadalanan sa Davao City, aron nga matubag ang nagkagrabe nga paghuot sa trapiko.
Iyang gipaambit nga si Duterte "was receptive" sa maong ideya ug abli sa sugyot.
Apan gipahimug-atan sa mayor ang panginahanglan sa komprehensibo nga pagtuon ug pagduki-duki sa mga ahensiya sa traffic enforcement aron nga madeterminar kung ang "number coding system" mahimo ba dinhi sa dakbayan.
Si Baluran, kinsa tsirman sa Committee on Transportation and Communication, nagsulti nga siyudad nagkonsidera na og daghang "necessary and exhaustive solutions" ngadto sa pagtubag sa paghuot sa mga sakyanan.
Dugang pa niya nga ang Konseho mismo nangita na og legislative measures aron sa pagresolba sa problema sa trapik sa Dabawenyos.
Matud niya nga ang iyang "privilege speech" ikonsidera nga unang pagbasa ug giduso kini ngadto sa iyang komitiba, ug sa uban pang mga komite, alang sa tukmang aksiyon ug giya.
Sa paghinabi uban ang mga tigbalita, gitug-an ni Baluran nga ang gisugyot nga coding schedule: mga behikulo nga dunay plate numbers nga nitapos og 1 ug 2 mahilakip sa mga adlaw nga Lunes; 3 ug 4 sa mga adlaw nga Martes; 5 ug 6 sa mga adlaw nga Miyerkules; 7 ug 8 sa mga adlaw nga Huwebes; ug 9 ug 0 sa mga Biyernes nga adlaw. Walay number coding sa Sabado, Dominggo, ug mga holidays.
Apan iyang gitin-aw nga ang polisiya kinahanglan una nga mopailawom sa pagsulay, sama sa truck ban. Kung mapamatud-an nga epektibo, ipadayon nila ang hingpit nga implementasyon.
“Ang akoang hunahuna gyud aning number coding kay for the meantime ba kay wala pa man na open totally na open ang bridge sa Ulas, ang sa Maa, ang human sa atoang Coastal Road,” pagpasabot niya niadtong Martes, Agosto 26, 2025, sa Sanguniang Panlungsod.
Gipadayag ni Baluran nga kung mahuman na ang mga dagkong infrastructure projects, di na magkinahanglan ang siyudad sa number coding, tungod kay ang Davao makasinati lang og traffic congestion sa mga peak hours di sama sa ubang mga siyudad sa Pilipinas.
Dugang pa niya nga ang pagpangandam sa pagpanday sa ordinansa, siya ug ang uban pang mga ahensiya sa trapiko nagtuon sa implementasyon sa number coding systems sa mga siyudad sa Metro Manila, Baguio, Cabanatuan, Dagupan, ug Cavite.
Bahin sa kabalaka nga ang ihap sa mga behikulo sa siyudad madoble tungod mga molupyo magpalit og dugang mga sakyanan aron nga i-bypass ang coding scheme, matud ni Baluran nga ang maong senaryo di mahitabo.
Tungod kay ang polisiya gitumong nga temporaryo lang ug matapos kung mahuman sab ang mga dagkong infrastructure projects sa siyudad, mao nga mga tawo di na kinahanglan nga magpalit og dugang sakyanan.
Iyang gipahimug-atan nga ang tumong mao nga malingaw ang Dabawenyos sa hapsay nga dagan sa trapiko.
Iyang gi-esplikar nga ang gidugayon sa number coding scheme, mag-agad sa mga resulta sa surbey nga himuon sa City Transport and Traffic Management Office (CTTMO).
Gikompirma sab ni Baluran nga ang pagdungog sa komite gitakda sa sunod semana, kung diin gilauman nga ang CTTMO mopresenta sa ilang mga plano alang sa sistema.
Samtang sa pakighinabi niadtong Lunes, Agosto 25, 2025, gisulti ni CTTMO head Dionisio Abude nga samtang dunay daghang mga sugyot alagn sa number coding system, nabalaka siya nga basin dunay pagdaghan sa mga sakyanan sa dakbayan.
Iyang gipahimug-atan nga dunay daghang mga "pros and cons," ug subsob nga mga pagtuon ang gikinahanglan una ang implementasyon.
“So daghan kaayo mga pros and cons, molubo ang sakyanan nya kung ang mga naay tag-iya nga sakyanan dili ka biyahe mangita na pud mga public utility vehicle, transport, para didto na sila mosakay kay wala naman silay sakyanan magamit kay dili naman sila pwede mobiyahe ani nga adlaw tungod sa number coding,” pagpasabot niya.
Niadtong Agosto 19, 2025, daghang mga Dabawenyos natanggong sa downtown area tungod sa kusog nga ulan nga hinungdan sa pagbaha sa daghang kadalanan sa Davao City.
Tungod sa kadaghang pasahero nga natanggong, nagpakatag ang local government og daghang mga behikulo aron nga makatabang sa pagpasakay kanila aron nga makapauli. (Rojean Grace G. Patumbon)