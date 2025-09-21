Ocbo nag-imbestigar sa debris nga nahulog

PADAYON karon ang gihimong imbestigasyon sa Office of the City Building Official (Ocbo) human nga dunay debris nga nahulog gikan sa gambalay nga gina-konstrak sa Claro M. Recto, Davao City niadtong Septyembre 19, 2025.
Ang insidente nakapahadlok ug nakapahingangha sa mga nakasaksi sa maong dapit.
Sumala sa Ocbo, wala pa silay ikahatag nga inisyal nga report tungod kay padayon pa ang ilang pagkuha sa kompletong detalye ug ebidensiya kalabot sa nahitabo. Ilang gipasabot nga kinahanglan og hugot nga imbestigasyon aron masuta kon adunay paglapas sa safety standards sa maong konstruksiyon.
Nakuhaan pa kini og video sa usa ka netizen diin makita ang pagkahulog sa metal nga butang gikan sa taas ug didto kini mitugpa sa nakaparadang dump truck. Daghan ang nabalaka sa posibilidad nga mahimong dakong insidente kon adunay tawo o behikulo nga maigo.
Matud sa taho sa awtoridad, wala may nasamdan sa nahitabo. Apan giila kini nga usa ka makapalisang nga panghitabo sanglit daghang mga motorista ug pedestrian ang nagaagi sa ubos nga bahin kilid sa gambalay.
Tungod niini, daghang mga netizens ang nagpakita sa ilang kabalaka ug nag-kuwestiyon bahin sa safety protocols nga gisunod sa contractor. Ang uban miingon nga kinahanglan gyud tukion kon unsay kakulangon sa seguridad sa proyekto aron malikayan ang susamang insidente.
Sa pagkakaron, gipaningkamotan pa sa SuperBalita Davao nga makuha ang dugang pahayag gikan sa Ocbo bahin sa maong hitabo. Hinuon, nagpabilin nga negatibo ang ilang tubag samtang nagpadayon pa ang imbestigasyon. (Jeepy P. Compio)