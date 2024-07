Online local media outlet gisaway sa kapulisan

GISAWAY sa kapulisan sa Davao ang usa ka online local news media outlet tungod sa giingong sayop nga impormasyon bahin sa estado sa seguridad sa hurisdiksyon, nga nagkutlo sa pinakaulahing taho nga “sayop ug malisyoso."

Kini human si Edith Z. Caduaya sa Newsline Philippines ug ang kasamtangang chairperson sa Mindanao Independent Press Council (MIPC) Inc. niadtong Hunyo 29, 2024 nagmantala og istorya nga nag-ingon nga ang mga awtoridad sa kapulisan sa Davao pinaagi sa liderato sa bag-ong acting regional director nga si Brigadier General Nicolas D. Torre III kinahanglang magsugod na sa ilang mga tigum sa sayo pa sa alas 5 sa buntag nga maghimo'g bag-ong rekord alang sa maong asembliya.

Human sa pagpagawas sa artikulo, ang Police Regional Office-Davao Region (PRO-Davao) gilayong nanghimakak sa mga pangangkon sa tigbalita pinaagi sa usa ka pahayag nga gi-post Lunes sa buntag, Hulyo 1.

“Rising up early to start working for the people of Davao, especially Davao City, is the least that PRO [Davao] can do to repay the tremendous support of the LGUs. This meeting on June 28, 2024, is the last in the series of meetings with the Provincial Directors done by the Regional Director himself to give the unit commanders a chance to brief him on the situation in their respective Area of Responsibility and brainstorm solutions to challenges,” ang pamahayag sa PRO-Davao Region.

Gipadayon usab sa pahayag nga nagpahigayon sila sa mga miting pinaagi sa Zoom platform sa lima ka sunod-sunod nga adlaw sa parehas nga oras nga wala’y bisan unsang mga reklamo o negatibo nga sentimento gikan sa mga opisyal.

“Before this meeting, the [regional director] had already met with the five other Provincial Directors (Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental, and Davao de Oro) on the same Zoom platform, at the same schedule, one at a time, in the preceding five days without any grumblings at the 5:00 AM schedule,” dugang sa suwat pamahayag.

Matud ni Caduaya, daghang mga personahe ang iyang gikahinabi bahin sa init nga butang ug usa ka opisyal nga naghangyo nga dili mailhan, namatikdan nga kini ang una nga nasinati nila, ang usa ka sayo nga command meeting.

Si Caduaya, misulat sa iyang artikulo nga si Torre dayag nga misulti sa panahon sa komperensiya nga “Sa Davao walang rumble, hindi na nagsusuntukan ang mga tao dito, nagpatayan na agad.”

Ang mga tinubdan usab gikan sa komperensiya naghisgot nga ang miting wala maghisgot may kalabutan kang Pastor Apollo Quiboloy o mga pagpatay nga may kalabutan sa druga.

Gibutyag sab ni Caduaya nga nakadawat og insentibo ang mga opisyal nga mihatag og talagsaong tubag, diin ang uban mikita og P2,000 pinaagi sa GCash alang sa ilang mga tubag.

Si San Pedro Police Chief Major Michael Uyanguren nakadawat og kinatibuk-ang P4,000, samtang si Bunawan Police Chief Major Jake Goles nakadawat og P2,000.

Kahinumdoman, ang tigum nakatutok sa komprehensibong koordinasyon sa mga hingtungdan nga ahensiya ilabina sa pagpaubos sa walo ka mga krimen sama sa murder, homicide, physical injury, rape, theft, robbery, car theft ug motorcycle theft.

Gimandoan usab ni Torre ang tanang station commanders nga ipakita ang tinuod nga kahimtang sa kahapsay ug kalinaw sa usa ka lokasyon, i-rekord ug i-report ang tukma nga gidaghanon sa mga insidente, lakip na ang natala sa mga barangay.

Makapahimo kini sa mga kumander sa yunit nga dali, epektibo, ug responsive nga makapalambo sa mga interbensiyon batok sa kriminalidad, sama sa mga operasyon sa pulisya, mga plano sa pagdeploy ug mga programa, ug uban pang mga butang.

Sa pagkakaron, nagpabiling lig-on si Caduaya sa iyang posisyon. Gitawagan niya ang Davao City Police Office (DCPO) ug PRO-Davao tungod sa pagsaway sa iyang istorya, nga nag-ingon nga dili kini usa ka “one sided journalism.”

“How do you define nagpataka? You took it against me? Go ahead! But I stand firm [.] I trust my sources. Do you even understand what the context which you are talking about really means? What [are] your parameters [.] Now, tell me. The table is yours” ingon sa veteran media practitioner. (DEF)