Operasyon kontra druga walay puas

NAGPUNGASI ang paglutos sa kapulisan sa Davao del Norte Provincical Police Office ug sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) batok sa ilegal nga druga sulod sa duha ka sunod-sunod nga mga adlaw.

Hiniusang nadakpan sa mga pulis ug PDEA ang usa ka high value personality (HVP) ug nasakmit ang P30,000 kantidad sa shabu sa buy-bust operation alas 6:30 sa gabii niadtong Biyernes, Oktubre 27.

Gibutyag sa taho gikan sa (PDEA-Davao) nga bag-ohay lang silang nakasikop og HVP nga gikonsidera nga numero 9 sa Davao del Norte Provincial Target List.

Giila ni PDEA-Davao Director Naravy D. Duquiatan ang dinakpan nga si Moises Sontillanosa Bayobay Moises, 40, molupyo sa Purok C.E. Maurillo, Manga, Barangay Visayan Village, Tagum City, Davao del Norte, samang lugar kon diin siya naaresto sa hiniusang puwersa sa PDEA, DNPPO ug Tagum City Police Station.

Gidakop sa Bayobay sa PDEA agent kinsa nagpakaaron-ingnon nga poseur buyer, sa gibaligya nga usa ka pakite sa "heat sealed transparent plastic" sa gisuspetsahan nga shabu nagkantidad og P10,000; tulo ka sachets sa gisuspetsahan nga shabu nga dunay kantidad nga P20,400. Nasakmit sab ang gimarkahan nga kuwarta sa buy-bust atol sa operasyon.

Giandam na sa PDEA-Davao ang mga kaso batok sa suspek sa kalapasan sa Section 5 (Sale of Dangerous Drugs) ug Section 11 (Possession of Dangerous Drugs), Article II sa Republic Act 9165, labing nailhan isip “The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002”.

Samtang nadakpan sab sa mga pulis ug PDEA sa hapon niadtong Oktubre 26 si alyas Taba, lalaki, 36, drayber sa traysikel ug molupyo sa Purok 9-A, Feeder Road 3, Brgy Tibal-og, Santo Tomas, tungod sa kalapasan sa RA 9165.

Nasakmit nga mga atol sa buy-bust operation mao ang longated sachet sa heat-sealed transparent cellophane nga dunay sulod nga puti nga crystallized substance gituohan nga shabu nga gimarkahan og “RBA-BB/JMA” nga dunay mga pirma ug uban pang mga pertinente nga datus (subject for sale), ug duha ka P500 nga papel gigamit isip gimarkahan nga kuwarta.

Ang nasakmit nga mga druga ug ebidensiya gibanabana nga nitimbang og 0.146 gramos nga dunay gibanabana nga kantidad nga P992.

Ang suspek naa na nakabalhog sa Sto. Tomas Municipal Police aron sa pag-atubang sa kaso nga isang-at batok kaniya. (PIA)