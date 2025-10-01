Operasyon kontra sa drug dealer gihugtan

BUGHA ang giingong terorista nga tigpayuhot og illegal nga druga human nakigpinusilay sa mga awtoridad alas 4:00 sa hapon, Lunes, Septyembre 29, 2025, sa Sultan Sabarongis, Maguindanao del Sur Province.
Giila ang napatay nga si Moner Usman, miyembro sa Dawlah Islamiyah Hassan Group ug nagpuyo sa Barangay Darampua, Sultan Sabarongis.
Sumala kang Rajah Buayan Chief of Police, Police Captain Joel Lebrilla nga nagpahigayon sila og buy-bust batok sa suspek sa Barangay Sapakan, Rajah Buayan sa maong probinsiya, uban ang mga sakop sa Special Action Force sa Philippine National Police.
Apan nakamatikod si Usman nga mga pulis ang iyang ka-transaksiyon hinungdan nga nihulbot kini sa iyang armas ug nakigpinusilay sa mga awtoridad.
Atol sa binalusay og mga bala, napatay ang suspek human naigo sa ulo ug likod samtang usa ka pulis ang naangol.
Narekober sa posisyon ni Usman ang usa ka kalibre .45 nga pistola, mga bala, magazines ug daghang shabu.
Gipalig-on pa sa kapulisan sa Rajah Buayan MDS ang operasyon batok sa mga nagpayuhot sa gidiling druga.
Sa pikas bahin, atraso ang gilantaw sa mga awtoridad nga motibo sa pagpamusil sa senior citizen alas 10:45 sa gabii, Lunes, Septyembre 29, 2025, sa Buluan, Maguindanao del Sur Province.
Giila ang biktima nga si Mamalangkas Solaiman Idsa, 69-anyos, minyo ug nagpuyo sa Barangay Poblacion, Buluan .
Sumala sa taho sa Buluan Municipal Police Station nga naglingkod atubangan sa iyang tindahan ang biktima dihang giduol sa mga suspetsado nga sakay sa itom nga Bajaj CT100 nga motorsiklo ug kalit nga gipusil gamit ang kalibre .45 nga pistola ug dayong niikyas paingon sa direksiyon sa Tacurong City.
Naigo sa tuong bukton ang biktima ug daling gidala sa iyang pamilya sa Buluan District Hospital.
Luwas na ang biktima sa makuyaw nga kahimtang ug padayon nga nagpaalim sa iyang samad pinusilan.
Samtang kapulisan padayon sa paglusad og imbestigasyon sa maong insidente. (Edgar E. Fuerzas)