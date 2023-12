Editoryal: Mga tenants sa condominium wala gitagad?

NAGKATAG karon sa social media ang istorya sa usa ka condominium sa Davao City nga giingong dili na gayod luwas puy-an, human sa mga nakita nga mga liki nunot sa linog nga mitay-og sa pipila ka bahin sa Mindanao, Sabado sa gabii, Disyembre 2, 2023.

Ang istorya migula human nga halos tanang mga namuyo sa maong gambalay namakwit na, gipangdala ang ilang mga gamit kay nagtuo sila nga dili na gayod luwas.

Kahinumdoman nga tuig 2019 na-isyu sab ang maong gambalay human nga dunay daghang mga liki, human sa kusog nga linog niadtong Oktubre 2019, apan ang maong sitwasyon gipasabot sa tagdumala sa gambalay ug mipasalig nga mohimo sila og makuti nga inspeksyon ug pamaagi.

Sa pagdagan sa mga katuigan, kay dili matagna ang linog, nasubli ug nadugangan ang daghang mga liki, ug gisaysay sa mga namuyo, dili na gayod luwas ang daghang mga units o lawak sa gambalay nga giilang sikat sa Siyudad sa Davao kung condominium na ang hisgutan.

Kagahapon sa hapon, mas nakurat ang pipila human nga sa taho sa Super Radyo Davao, gibutyag nga gikumperma sa Office of the City Building Official (OCBO) nga dili na luwas puy-an ang mga units sa maong condominium.

Sa interbyu sa dxGM Super Radyo kang Architect Khashayar Toghyani sa OCBO ning Siyudad nga subay sa gihimong inspeksyon, migula sa assessment nga anaa sa above normal ang acceleration sa istruktura. Nakita ang dagko nga mga liki.

Tungod sa hitabo, gika-ingon nga nag-isyu na og kamandoan ang buhatan sa OCBO ngadto sa management sa gambalay nga kinahanglan nga manghawa na ang mga unit owners ug magpresenta og solusyon aron nga maseguro nga luwas puy-an ang maong condominium.

Nanghawa na gyod ning mga namuyo, labi pa nga traynta nalang silang nahibilin, diin ang kapin kon kulang 200 ka mga tenants, namakwit na.

Ang nakapait karon kay naay mga nangatulog sa ilang clubhouse nga mga tenants tungod walay mga kapuy-an diri sa Davao City. Wala dayon sila natagad sa tag-iya sa building, bisan hotel wala sila gikuhaan, gihulat pa nila nga mabulabog ngadto sa media ang ilang paglangay-langay. Wala dayon mi-aksyon.

Karon, nasayran na hinuon sa publiko unsay lig-on nga condominium, ug unsay huyang nga kompanya, diha sa ilang huyang nga mga gipangtukod nga gambalay.