Opisyal sa barangay, 2 kauban kasohan

GIHIKAY na ang kasong pagsupak sa Republic Act (RA) 9165 kun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga ipasaka batok sa incumbent nga opisyal sa barangay sa Sta. Cruz, Davao del Sur ug laing duha niini ka kaubanan human nadakpan atol sa buy-bust operation sa usa ka drug den alas 5:15 sa hapon, Agosto 23, 2025, sa GSIS Heights, Matina, Davao City.
Ang operasyon gipangunahan sa Regional Special Enforcement Team (RSET) sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) Regional Office 11, kauban ang City Drug Enforcement Unit sa Davao City Police Office ug Talomo Police Station.
Gipailawom sa operasyon ang target nga si alyas Michael, 50-anyos, nga gituohang maoy nagpadagan sa drug den.
Ang nahisgutan nasikop human kini nibaligya og usa ka pakite sa gituohang shabu nga dunay gibug-aton nga usa ka gramo ngadto sa undercover agent sa PDEA.
Apil usab nga nadakpan mao si alyas Ferdinand, giingong runner sa drug den, ug si alyas Leandro, giingong bisita sa maong drug den ug giingong kasamtangang opisyal sa usab ka barangay sa Sta. Cruz, Davao del Sur.
Nakuha sa operasyon ang siyam ka pakite nga adunay sulod nga gituohang shabu nga may gibug-aton nga 19 gramos, mga drug paraphernalia, ug ang marked money nga gigamit sa buy-bust.
Sa kasamtangan, gipangbalhog ang mga nahisgutan sa Talomo PNP human sila gipailawom sa summary inquest proceedings sa korte labot sa ilang kaso. (Jeepy P. Compio)