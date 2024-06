Ordinansa gipadali aron Panabo City Market Complex mapuslan

NIAPELA si Panabo City Mayor Jose E. Relampagos ngadto sa 9th City Council nga paspasan ang ordinansa alang sa operasyon sa market complex sa dakbayan sa tinguha nga makahatag kini og dugang kita sa siyudad ug magamit sa mga Panaboans base sa tumong kung nganong gitukod kini.

Sa usa ka press conference sa Panabo City Hall, Martes, Hunyo 18, 2024, usa-usa nga gitubag ni Relampagos ang mga isyu nga gibato sa pipila ka mga konsehal bahin sa P447.24-million nga market complex, pinaagi sa pag-ingon nga naa na kini sa Konseho karon kung kanus-a mahimong operasyonal ang market complex.

"Pag-start nato ana, na-delay atong construction kay dili nato ma-contest ang nature. Ang weather nato... actually ang atong contractor of that project is... nagrequest sila og extension and giaprobahan sa Engineering Department including the mayor of the City of Panabo. Na-delay na among construction nga naka-stagnant karon (og) matud pa nila... dugay nahuman, mosamot na og ka-delay kung ang ilang ordinansa dili gyud mahuman kay dili man ta ka-operate kung walay ordinance of the legislative body sa Panabo," tataw ni Relampagos.

Sa privilege speech ni Konsehal Dizon Namuag, tsirman sa committee on public works infrastructure and parks & plaza, iyang gikuwestiyon nganong ang siyudad nihimo og blessing ceremony sa gambalay nga wa pay certificate of completion nga ikapakita. Dugang pa niya nga naa pay daghang mga isyu sa konstraksiyon nga angayang ayuhon subay sa listahan nga gihimo human sa inspeksiyon.

Iya sab nga gihisgutan ang isyu sa dakbayan nga "subsidize" ang pagbayad sa hulam niini nga nakuha sa Land Bank of the Philippines alang sa proyekto apil na ang mahal nga abang sa market complex.

Apan matud ni Relampagos nga ang certificate of completion wala na kinahanglana aron nga di mahimo ang blessing ceremony, nga nahitabo niadtong Abril karong tuiga, kung diin wala kini nagpasabot nga ang gambalay itunol na ngadto sa mga mangabang. Gitin-aw sab niya nga ang certificate of completion gihatag ngadto sa City Engineer's Office niadtong Mayo sa samang tuig, sukwahi sa pag-angkon nga gipagawas lang kini usa ka adlaw human ang "blessing" sa gambalay.

Kabahin sa listahan (punch list), gikanayon sa mayor nga ang mga isyu sa konstraksiyon pulos lang gagmay ug di importante sa estraktura, sama sa cracked paints, ug kining tanan giatiman na una ang certificate of completion gitunol ngadto sa City Engineer.

Bahin sa mahal nga abang nga gisugyot sa executive department, matud ni Relampagos nga kini maoy prerogaive sa legislative body kung unsa ka dako sa abang nga iimplementar kay iapil man kini sa ordinansa nga mugnaon sa Konseho.

Bahin sa bayad sa hulam, giklaro sa mayor nga ang siyudad nipagawas og P3 milyon niadtong Pebrero 2023 ug di P10 milyon subay sa giingon.

Ang mayor dugang nagsulti nga normal lang alang sa proyekto nga pundohan pinaagi sa hulam ug bayran og tagi-tagi nga paagi, bisan kung wala pa kini mokita.

Dugang pa nga gitubag ni Relampagos ang alegasyon nga ang executive body nibalibad sa pagpangalan sa kontraktor sa proyekto, ug nagsulti nga kung ang legislative body nagtinguha nga mosusi sa "authenticity, name, and address" sa kontraktor, mahimo nila kini bisan sa sayo pa pinaagi sa pagduol sa Bidding and Awards Committee (BAC).

Ang Panabo City Market Complex mao ang tulo ka andana nga proyektong gambalay nga nahimutang sa Barangay New Pandan.

Ang iyang Phase 2 Construction (Design and Build Scheme) kantidad og P447,234,876.18 gikan sa Supplemental Budget No. 1 - LFP 2021 sa Panabo City Government.

Ang Panabo City Market Complex nagbase sa pagtugot sa pagtuon sa Konseho dunay building floor area nga 10,041.85 square meters (sqm) uban ang rentable area per floor nga 2,016 sqm ug 155 slots alang sa parking area. Hitsas kini sa 168 rentable stalls sa 36 sqm each. (Cristina A. Alivio)