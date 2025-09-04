Ordinansa gisugyot pag-regulate sa parking fees sa establisemento

NAGSUGYOT si Konsehal Danilo Dayanghirang sa Distrito Dos sa siyudad sa Davao og ordinansa nga mag-regulate sa parking fees nga gipatuman sa mga establisemento sa magpapatigayon ngadto sa ilang mga kustomer.
“We have to balance it because this might set a precedent that if we will not look at it all parking lots intended for certain establishments, they might also collect parking fees,” matud niya atol sa iyang privilege speech, Martes, Septyembre 2, 2025, sa Sangguniang Panlungsod.
Gipaambit ni Dayanghirang nga kining espasyo sa mga parkinganan orihinal nga gikontrak isip libreng parking areas. Apan ang panahon nausab, ug “that is a reality,” matud niya.
Sa paghinabi sa mga tigbalita, nagpadayag siya sa iyang kabalaka tungod sa mga reklamo nga nadawat sa iyang buhatan gikan sa mga parokyano sa mall.
Gipangatarungan ni Dayanghirang nga ang pagpabayad sa mga kustomer og parking fees di makaangayon ug anti-consumer.
Iyang gitumbok nga ubos sa City Ordinance 052-13, series of 2013 nga labing nailhan sab isip Parking Ordinance of Davao City, ang pagpabayad sa pagparking limitado lang sa mga gidesignar nga pampubliko nga dalan, dili sa mga pribadong malls.
Ang konsehal nagtumbok sab sa City Ordinance 0334-12, series of 2012, labing nailhan isip Comprehensive Transport and Traffic Code, nga nagkanayon nga ang pay-parking zones kadto lang sa mga gidesignar nga mga dalan sa siyudad.
Dugang pa, iya sab nga gitumbok ang Republic Act 7394, o ang Consumer Act of the Philippines, nga nagmando sa proteksiyon sa mga konsumante batok sa di makaangayon nga "trade practices."
Nanawagan si Dayanghirang sa Committee on Transportation and Traffic Management nga susihon og balik ug magrekomenda og polisiya nga mag-regulate sa parking fees sa mga pribadong establisemento nga gitumong nga mabalanse ang mga katungod sa mga magpapatigayon uban ang kaayohan sa mga konsumante.
Iyang gidasig ang mall nga re-konsidera ang ilang hukom, kon diin gipahimug-atan nga ang maong lakang dako og epekto sa Dabawenyos ug nagsabotahe sa "accessibility of commercial hubs."
Bisan tuod kon ang nagdumala sa mall dunay mga property rights, ang pagprotekta sa mga kostumer kinahanglan nga hatagan og prayoridad, ilabi na sa urban centers sama sa Davao City.
Gipadayag ni Dayanghirang, isip konsehal, nga hugot niyang gibarugan uban ang katawhan sa Davao City batok sa mga polisiya nga maghatag og pabug-at sa mga kustomer ilabi na kadtong nag-implementar sugod sa Septyembre 1, 2025.
Nanawagan sab siya sa City Attorney’s Office ug sa City Transport and Traffic Management Office (CTTMO) nga ipaklaro nga ang mga pribadong establisemento di makagamit sa municipal parking ordinance "to justify" ang dugang singil alang sa mall customers.
Iyang gitin-aw nga ang tumong sa siyudad mao ang pagpromotar ang responsable nga pagkomersiyo ug "consumer accessibility," ilabi sa mga establisemento nga nahimutang sa kinapusoran sa siyudad.
Sayo niini, ang GMall of Davao, nahimutang sa Bajada, nagpahibalo sa implementasyon sa parking fees sugod niadtong Septyembre 1, 2025.
Sa Facebook post niadtong Agosto 22, 2025, gikanayon niini nga sa weekdays, gikan 8 sa buntag hangtud sa 3 kaadlawon, regular vehicles singlon og P20 alang sa unang tulo ka oras ug P10 alang sa matag mosunod nga oras. Mga motorsiklo singlon og P20.
Sa weekends ug holidays, gikan 8 sa buntag hangtud sa alas 3 sa kaadlawon, ang regular vehicles ug motorcycles singkon og flat rate nga P20.
Samtang kung tibuok gabii nga pagparking ang mga sakyanan mokantidad og P300, apil ang regular parking fee. Ang post nagkanayon nga ang pagkadaut ug pagkawala sa parking card mobayad og penalty fee nga P200.
Gisulayan sa SunStar Davao sa pagkontak ang mall aron nga makapadayag sa ilang bahin apan wala pa kini makatubag samtang gisuwat kining balita. (Rojean Grace G. Patumbon)