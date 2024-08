P100,000 'pabuya' sa nagpusil ni Mangayon

GIDUGANGAN pa karon ang patong sa ulo sa tawong responsable sa pagkamatay sa Philippine Eagle nga si “Mangayon” kon diin niabot na kini og P100,000.

Kini maoy gibutyag sa Department of Environment and Natural Resources-Davao Region (DENR-Davao).

Gibutyag sa ahensiya nga nihanyag si Environment Secretary Maria Antonio Yulo-Loyzaga og dugang P50,000 gikan sa orihinal nga P50,000 nga gihanyag ni Davao de Oro Governor Dorothy M. Gonzaga.

Ang pagdugang sa ganti gitumong "to expedite all efforts to locate the culprit of this heinous crime," tin-aw sa ahensiya.

"Si DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loyzaga midugang ug laing Php 50,000.00 sa naunang gitanyag nga ganti ni Davao de Oro Governor Dorothy M. Gonzaga ngadto ni bisan kinsa nga makahatag og praktikal nga impormasyon sa nahimutangan ug pagkatawo sa mamumuno ni Mangayon, nga nagpakusog sa mga paningkamot aron makab-ot ang hustisya sa dili makiangayon nga pagpatay sa Nasyonal nga Langgam," ang pahayag nga gibalandra sa DENR-Davao sa ilang Facebook page.

Gikanayon sab sa buhatan nga padayon silang nakig-alayon uban ang awtoridad aron nga maaresto na ang nagpatay kang Mangayon.

"But we implore the aid of the public for vigilance and cooperation to speed up justice for Mangayon," dugang pa sa DENR-Davao.

Ang bisan kinsa nga dunay impormasyon sa nagpatay sa Philippine Eagle mahimong mokontak lang sa DENR-Provincial Environment and Natural Resources Office sa Davao de Oro pinaagi sa 09276448394 o pinaagi sa email sa penrodavaodeoro@denr.gov.ph.

Namatay si Mangayon human mahutdi og dugo sa dihang gipusil siya. Gidudahan sa mga beterinaryo nga ang samad pinusilan gikan sa improvised “jolen” o marble gun nga gitira sa agila.

Naluwas si Philippine Eagle Mangayon niadtong Hulyo 8 apan makasubo kay namatay kini tungod sa samad sa iyang pako sa maong adlaw.

Si Mangayon mao ang ikaupat nga agila nga naluwas niining tuiga nga biktima sa pagpamusil human sa pagluwas sa Philippine Eagle Lipadas sa Mt. Apo niadtong Enero, Kalatungan sa Bukidnon, ug Nariha Kabugao sa Apayao niadtong Marso. (Ralph Lawrence G. Llemit)