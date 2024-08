P10M ganti sa PNP batok ACQ gilantugi

GIKUWESTYON sa legal counsel sa Kingdom of Jesus Christ (KOJC), Atty. Israelito Torreon, ang gobyerno ug pulis sa P10 milyones nga ganting salapi alang niadtong makahatag og impormasyon aron madakpan ang relihiyusong lider kinsa pinangita sa balaod.

Sumala sa abogado atol sa KOJC press conference, Agosto 1, 2024, si Quiboloy nagpabilin isip gialegar nga suspek nga nagpasabot nga ang maong ganti "discriminatory" sa ilang bahin kay way bisan usa sa iyang kaso ang gipailawom sa "fair trial".

“There are actually criteria for determination as to who will be Top 10 wanted persons [and] most wanted persons and they are governed by Napolcom (National Police Commission) Memorandum Circular No. 2019 as amended by Napolcom No. 2022” matud niya kung diin dugang nagkanayon nga ang "contempt" ni Quiboloy isip usa sa “most wanted” nga lider sa nasud ilegal ug kinahanglan nga lilion og balik.

Dugang gipadayon ni Torreon aron ikumpara ang sitwasiyon ngadto kang kanhi Bayan Muna Party-list Rep. Satur Ocampo ug kasamtangang ACT Teachers Party-list Rep. France Castro kinsa nahukman nga sad-an sa kasong child abuse sa korte sa Tagum City, Davao del Norte ug nagkanayon nga ang sama nga ganti wala gigamit ngadto sa mga naakusahan nga mga tawo bisan kon nakombikto na sa korte.

Niadtong Biyernes sa gabii, Agosto 2, daghang mga sakop sa Special Weapons and Tactics (SWAT) ug special units sa PNP nagmuntar og checkpoint operation atubangan mismo sa KOJC compound duol sa Davao International Airport, Carlos P. Garcia Highway ning siyudad.

Ang maong operasyon nakamugna og pagkayagaw sa mga motorista ug ilabi na ang mga sakop sa KOJC human nila namatikdi ang mga armadong batalyon nga mga pulis nga walay mga pangalan (nameplates) ug mga plaka sa mga patrol cars gitabonan.

Ang maong checkpoint nakaaghat sa KOJC-owned Sonshine Media Network International (SMNI) nga mohimo og hataas nga special live coverage, nisulay og hinabi sa pipila ka mga opisyal sa SWAT apan nasayran nga gibalewala lang ang mga pangutana sa mga tigbalita sa SMNI.

Apan sumala kang Police Regional Office-Davao Region (PRO-Davao) spokesperson Major Catherine Dela Rey nga katawhan di magbutang og negatibo nga interprestasyon sa operasyon kay usa lang kini sa ilang “deployment strategies” batok sa "crime-related activities".

"We have strategies in our deployment, we are doing our job and part of that is crime prevention activities and police visibility," matud niya ngadto sa mga tigbalita sa Davao.

Taliwala sa eksplinasyon sa ahensiya, gikondena sa SMNI ang operasyon ug nagkanayon nga mga sakop sa SWAT “causing great disturbance among KOJC missionaries and members, especially as armed authorities have already inflicted severe fear and trauma due to the June 10 Day of Infamy.”