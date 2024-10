P123,000 sa shabu sakmit, 3 dakpan

TULO ka mga indibiduwal ang nasakote sa mga awtoridad sa sagunsong anti-drug operations sa managlahing lugar sa Davao de Oro niadtong Oktubre 4, 2024.

Ang tulo ka mga suspek nadakpan pinaagi sa mga ginsakpans Davao de Oro Police Provincial Office.

Sa maong operasyon, mokabat sa Php 123,000 kantidad sa shabu ang nasakmit usab.

Nahitabo ang operasyon sa mga munisipyo sa Monkayo ug Nabunturan. Sa Monkayo, nadakpan ang suspek sa ilegal nga druga pinaagi sa pagserbi sa search warrant.

Samtang laing suspek sab ang nadakpan pinaagi sa buy-bust operation sa Nabunturan ug lain pang usa sa nisunod nga dali nga pagtubag sa kapulisan.

Nasakmit sa mga awtoridad ang kinatibuk-ang 18.1 gramos sa gituohang shabu, uban ang Standard Drug Price nga Php 123,000. Mga suspek gituohan nga aktibong nalambigit sa pagpamaligya sa ilegal nga druga sa lokalidad.

Gipahimug-atan ni Police Colonel Antonio D. Alberio Jr., director sa Davao de Oro Police Provincial Office ang kaimportante sa maong mga operasyon.

“These arrests are the result of our relentless efforts to fight the illegal drug menace in Davao de Oro,” matud pa sa opisyal.

Mga dinakpan nag-atubang na karon og mga kasong kriminal sa kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

Padayon nga nag-awhag ang kapulisan ngadto sa publiko nga itaho gilayon ang mga kadudahan nga kalihukan sa ilang palibot, kay ang paningkamot sa pagguba sa drug networks sa probinsiya nagpadayon. (Wenz G. Mendoza)